vez-vous remarqué, lors des dernières manifestations, que les pancartes, les slogans levés à bout de bras, sont exprimés dans une écriture non pas en français, ou si peu, mais en anglais.

Décidément, on veut effacer la France dans ce qu’elle représente et dans tous les domaines ! J’ai bien conscience que l’anglais s’est substitué au français aujourd’hui, par le biais d’abord du commerce, puis comme langue officielle de la diplomatie. Mais tout de même, on est en France, restons Français !

D’autant que j’imagine que bien des observateurs ne comprennent pas ce qui est revendiqué (encore qu’ils le devinent bien sûr). Moi, je suis choquée, car j’aime notre langue. Elle est belle, subtile, riche en expressions et en pensées, et de plus talentueuse par nos poètes et nos écrivains.

Pourquoi vouloir la remplacer ? L’assassiner par une inclusivité qui la rend illisible et appauvrie, par un anglicisme qui s’infiltre de plus en plus dans notre vocabulaire, puis demain devenir une langue qui dépasse nos frontières et va changer notre civilisation ? Notre langue ne serait-elle plus crédible ? Ne ferait-elle plus rêver par la qualité de ses mots ?

Georgette Sellier