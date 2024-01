Le chômage risque d’augmenter fortement en 2024

La courbe du chômage s’inverse, malheureusement dans le mauvais sens. En effet, le point bas à 7 % s’est stabilisé et il commence à remonter, faiblement certes, mais ce n’est que le début. Cette évolution va s’accélérer, en voici les principales raisons :

– Après le « quoi qu’il en coûte » (certes indispensable mais, comme toujours, la France s’est voulue « meilleure » que les autres pays et notre Président est allé dans la démesure), plus dur sera le retour à la réalité – d’autant qu’une inflation galopante a réduit le pouvoir d’achat des Français et que leur moral est en baisse, ce qui freinera l’activité économique de notre pays. Avec donc à la clé une augmentation du chômage.

– La dette explose et est devenue intolérable. Cela va obliger nos dirigeants à « serrer la vis ». Or, les prélèvements obligatoires atteignent un taux record de 46,1 % du PIB (et, plus grave, la fiscalité sur les salaires est redevenue, à 54,1 % du salaire, la plus élevée de l’UE qui est en moyenne de 44,1 %).

L’absence de courage de nos dirigeants pour réduire le train de vie de l’État va mathématiquement les amener à la création de nouveaux impôts.

L’enfer fiscal français nous fait perdre en compétitivité et, par là même, va faire augmenter le chômage.

– Plus destructrice d’emplois sera l’augmentation inquiétante, quoique prévisible, des dépôts de bilan des « entreprises zombies » tenues artificiellement la tête hors de l’eau par les PEG (prêts garantis par l’État) qu’elles ne seront pas en capacité de rembourser.

L’augmentation des taux d’intérêt rend impossible tout rééchelonnement supplémentaire de leur dette.

La banque de France annonce une augmentation de 34 % en 2023 des défaillances d’entreprises à 55 492 pour l’année, 2024 ne pouvant être que plus mauvaise.

– La baisse du chômage de ces dernières années étant principalement due à un accroissement des demandeurs d’emploi en formation (près d’un million), leur coût pour l’État ne sera plus supportable – d’autant que ces formations ne sont pas souvent en adéquation avec le besoin des entreprises.

Le retour à Pôle emploi d’un grand nombre va donc également augmenter le taux de chômage en France.

– Enfin nous assistons à une accélération des conflits en France, dont on sait les conséquences sur l’emploi.

Seule petite lueur d’espoir, les JO créeront des emplois éphémères qui ralentiront l’augmentation, mais n’empêcheront pas le désastre qui se profile pour la fin d’année.