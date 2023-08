Le complotisme des gauchistes

Il semble de plus en plus que certains commentateurs du microcosme politico-médiatique vivent dans un monde parallèle, sans rapport avec le réel.

C’est ainsi que j’ai lu avec stupéfaction une tribune de Philippe Meirieu dans « Le Monde », intitulée : « L’extrême droite a obtenu le départ de Pap Ndiaye du gouvernement ».

Rien que ça !

Que « l’extrême droite » soit fort loin du pouvoir, qu’elle n’ait jamais exercé celui-ci depuis des décennies, n’y fait rien : elle est si puissante qu’Emmanuel Macron lui obéit aveuglément.

Cette espèce de complotisme farfelu déclencherait l’hilarité si ladite tribune ne paraissait pas dans le très sérieux quotidien officieux du régime et sous la plume du « génial penseur » des réformes pédagogiques de la fin du XXe siècle (notamment la création des IUFM) qui ont donné les brillants résultats que l’on sait.

Rien dans l’article ne permet de découvrir le plus petit indice de crédibilité de cette étrange accusation. Mais voici le « raisonnement » qui la justifie : « Bref, sur le fond, Pap Ndiaye s’avère un bon petit soldat de la Macronie. D’où vient alors son désaveu ? De sa personne qui “n’imprime pas” ? Mais si l’on avait limogé tous les ministres qui “n’impriment pas”, on aurait dû renouveler presque entièrement le gouvernement. Cela ne viendrait-il pas plutôt du fait que, sans aucun succès institutionnel, mais avec néanmoins une certaine obstination, le ministre a pris ses distances avec la plupart des marqueurs éducatifs de l’extrême droite ? »

Ce « raisonnement » est digne des théories complotistes les plus loufoques (il me rappelle ce que l’un de mes professeurs appelait le « théorème du chat invisible » : la preuve qu’il existe, c’est qu’on ne le voit pas, donc qu’il est bien invisible !). Quand il y avait encore une instruction en France, on appelait cela un sophisme.

Mais notre auteur ne s’arrête pas là. Il ajoute ces lignes stupéfiantes : « Il [Pap Ndiaye] ose appeler un chat un chat et dire tout haut d’une chaîne de télévision qu’elle est d’extrême droite. Erreur s’il en est, au moment où l’extrême droite, sans doute parce qu’elle entend s’imposer comme la pensée unique, ne supporte pas d’être démasquée comme telle ! »

Vous saviez, vous, que « l’extrême droite » était si puissante qu’elle pouvait même prétendre à être la « pensée unique » ?

Pour ma part, je croyais naïvement que le wokisme et un paquet d’autres idéologies gauchistes dominaient le débat public – mais c’est certainement la « preuve » de la puissance de « l’extrême droite » !