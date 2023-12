Le GIEC et les animaux

Le terme d’expert pour parler des membres du GIEC me fait doucement sourire. Je pense qu’il serait plus juste de parler de politiciens ne sachant pas trop quelles sottises sortir pour se faire remarquer. Aussi, quand je lis que le dénommé François Gemenne nous raconte que nos chiens et nos chats sont des pollueurs au motif qu’il faut, entre autres, les nourrir, j’ai envie de lui demander ce qu’il pense de ses camarades humains, qu’il faut également nourrir.

Pourquoi ne pas supprimer tous les êtres qui mangent, pendant qu’on y est ? Ce serait bon pour la planète. Mais, concernant les animaux, que ce monsieur se rassure, le chat qui vit au 15e étage d’une tour du quartier Italie à Paris ou dans un des immeubles de Dardilly, à la sortie nord du tunnel de Fourvière, ne va que rarement attraper des moineaux et des petits mammifères, les autos lui barrant le chemin de manière très dissuasive.

Quant aux chiens, deux exemples : d’abord un camarade d’école dont le début de cancer a été suspecté par son compagnon qui, d’ordinaire très affectueux, s’est du jour au lendemain détourné de lui avec l’air préoccupé après avoir approché son museau de la partie de son corps où se situait le début de la maladie.

Ensuite ce qu’a fait mon propre chien après que mon ami Alain m’ait annoncé le décès de sa compagne, Chantal. Le toutou est sorti de son panier, il s’est approché de mon ami, lui a posé la patte sur les genoux, et son regard, clairement, voulait dire : « T’inquiète pas, mec, on est avec toi … »

Mais je crains que l’amour qu’un animal peut montrer à ses amis humains ne soit pas accessible à un grand penseur du GIEC.