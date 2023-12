Le gouvernement Macron au service de l’islamisation

En 2021, le mouvement Génération Identitaire a été dissous.

Il n’était coupable d’aucune violence, d’aucune agression, et d’aucune incitation au racisme.

Il avait occupé brièvement le chantier d’une mosquée, s’était rendu sur une frontière de la France, avait déployé des banderoles, défendu l’identité française, affirmé son hostilité à l’islamisation du pays.

Il a été accusé de causer des « troubles à l’ordre public », et le gouvernement Macron a sévi.

En parallèle, plusieurs dizaines de mosquées sur le territoire français continuaient d’avoir en leur sein des imams prêchant le rejet de la civilisation occidentale, et des bandes ethniques arabes et africaines musulmanes continuaient de semer la terreur dans les banlieues de toutes les grandes villes du pays, et à transformer celles-ci en zones de non-droit.

Mais la plupart des imams prêchant le rejet de la civilisation occidentale et les bandes ethniques semant la terreur n’étaient pas considérés comme un problème pour « l’ordre public ».

Un ou deux imams ont fait l’objet d’expulsion du territoire français, ce qui est très peu.

Un imam qui faisait l’apologie du terrorisme a été condamné à une peine de prison avec sursis.

Faire l’apologie du terrorisme est apparemment d’une gravité insignifiante en France aujourd’hui.

Après l’assassinat du jeune Thomas, le gouvernement a tenté de cacher les prénoms des criminels et n’y est pas parvenu.

En a résulté une série d’accusations lamentables : vouloir connaître les prénoms de criminels a été défini comme une attitude suspecte.

Les prénoms étant musulmans, il a été déclaré de tous côtés qu’il s’agissait de prénoms français, au même titre que Michel, Paul ou François, et malheur à qui osait dire le contraire !

Il a été souligné sans cesse que les criminels étaient tous français, et que ce qui s’était passé était une « rixe entre Français », et malheur, là encore, à qui osait dire le contraire !

Le procureur en charge du dossier a constaté que des témoins ont entendu les criminels dire qu’ils étaient venus tuer des blancs, mais a dit ignorer le motif de l’agression !

Des jeunes gens de droite ont voulu manifester à Romans-sur-Isère, la ville où les criminels résidaient.

Ils avaient prévu de crier des slogans réclamant : « Justice pour Thomas ».

La police ne s’est pas contentée de leur interdire de manifester.

Elle en a arrêté plusieurs, et ils ont été condamnés à des peines de prison par des juges de gauche.

L’un d’entre eux s’était réfugié dans sa voiture et a été grièvement blessé par les membres d’une bande ethnique, sans que quiconque lui porte secours.

D’autres jeunes gens à Lyon ont voulu coller des affichettes demandant, là aussi, justice pour Thomas.

Ils ont été arrêtés et sont accusés de « provocation publique à la haine et à la violence en raison de la race » !

Un mot circule : « ultradroite ».

Il est censé désigner ce qui est au-delà de l’extrême droite, et il occupe tous les médias.

Et des commentateurs, qui n’ont jamais parlé du danger islamique disent que la France est confrontée au « danger immense incarné par l’ultradroite ».

Des discours cherchant à exonérer les coupables de l’assassinat du jeune Thomas et des blessures infligées à plusieurs autres personnes ont circulé.

Selon certains de ces discours, ce seraient les blessés et le jeune Thomas qui seraient les vrais coupables !

Une abrutie de gauche (pléonasme) a même trouvé le moyen de comparer l’agression du jeune Thomas à Roméo et Juliette ! Elle est, paraît-il, chercheuse !

Le gouvernement Macron fait rentrer en France chaque année 400 000 immigrants, venus essentiellement du monde musulman, laisse exister les bandes ethniques et les zones de non-droit, pratique l’apaisement et le mensonge.

Il dissimule et falsifie les faits, pourtant flagrants, et laisse s’opérer l’islamisation de la France, en semblant ne pas vouloir voir vers quoi elle mène, alors que c’est déjà très visible.

Et le gouvernement choisit de s’en prendre à ceux qui réagissent et sonnent l’alarme.

Il persiste à diaboliser le Rassemblement National et Reconquête, mais pas Mélenchon et ses disciples.

Il est le danger majeur pour la France aujourd’hui. S’il peut continuer sur sa lancée, oui, la France sera soumise à l’islam d’ici vingt ans tout au plus.