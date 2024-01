Le monde des affaires pire que la guerre ?

Entretien avec Gilles Hustaix, auteur de la saga « Officiers perdus »

Vous publiez l’Heure de la Relève 1 et même 2, l’opus III de la saga Officiers Perdus en deux tomes finalement, à la suite du succès des deux premiers tomes vendus à plus de 3 200 exemplaires déjà. En quoi est-il différent des deux premiers ?

Deux différences de taille : changement d’époque, car on passe des années 1950-60 aux années 1980-2000 et de génération car c’est la suivante, les fils et filles des premiers héros Officiers Perdus des tomes I et II qui sont à la Relève d’où le titre !

En quoi est-il complémentaire ?

« Tels pères, tels fils ! » dit l’adage… La première génération des Officiers Perdus, de l’Algérie française, ne s’est jamais reniée malgré le déshonneur qu’elle a subi jusqu’au plus haute sphère de l’état et même son président de l’époque, de Gaulle en l’occurrence ! Elle lui en a voulu mais jamais à l’armée. Leurs fils et filles ont donc été élevés dans l’idéal patriote qui passait par l’armée jusqu’à la triste fin du service militaire. On y retrouve donc les mêmes valeurs ! Pour moi, auteur aujourd’hui, cela aura été Saumur d’abord puis le 13ème Dragon Parachutiste ; je suis Cavalier Parachutiste, quand tous mes amis d’école essayaient de se faire réformer ou partait en coopération. Chacun son idéal !

Sérieusement, les affaires pires que la guerre ?

En tous cas pas mieux ! Bien sûr, le monde de la guerre peut vous conduire à la mort physique tandis que celui des affaires ne peut vous conduire qu’à la mort sociale ! Quoiqu’il ne faille pas oublier les suicides dus aux faillites, et dans une autre mesure les burn-out ! Plus encore, dans l’armée, on trouve la loyauté, dans le business, la trahison et rien que la trahison est de mise. Dans l’une, l’honneur, dans l’autre, juste l’intérêt. L’honneur est le fil rouge de ma saga Officiers Perdus !

Vous n’idéalisez pas un peu l’armée ?

Non, car une chose est sûre au combat, jamais un de vos frères d’armes ne vous tirerait dans le dos ! Dans les affaires, c’est monnaie courante ! « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m’en charge ! », Voltaire avait raison !

On passe constamment d’une agence de publicité à l’armée ! En matière militaire outre l’alerte Noël 79 due à l’invasion de l’Afghanistan et une Opex au Tchad, il y a une escapade en Israël en 1982 lors de « Paix en Galilée », un vibrant hommage à Tsahal, l’armée israélienne, pourquoi ?

Je m’étais rendu en Israël à l’invitation d’un colonel para pied noir, qui avait choisi Israël en 1961 à la suite du référendum sonnant le glas de l’Algérie française. En Israël, j’ai été frappé par deux choses ! D’abord, tout le monde, absolument tout le monde faisait son service militaire, 3 ans pour les gars, 2 pour les filles ! Aucune possibilité de réforme, sauf pour raison médicale uniquement, mais tellement mal vu, que personne n’essayait ! Verbatim : « Un mec réformé ne pourrait pas trouver de travail par exemple ! Ici donner trois ans à la patrie, c’est juste normal, Israël est menacé, en danger permanent, il faut le défendre, si tu ne veux pas le faire, tu es un planqué, un réformé, tu es un minable, et surtout un traître et tu es rejeté par la société, et à commencer par ton premier cercle, ta propre famille et tes bons amis qui ne l’acceptant pas, te rejetteront ! »

En France, en 1982, c’était quasiment le contraire, faire un vrai service dans l’armée faisait de vous un paria !

La deuxième raison d’être séduit par cette jeunesse israélienne, c’est que je l’ai vue danser un samedi soir et partir le samedi suivant pour la guerre avec le même enthousiasme !

Deux bonnes raisons d’apprécier cette jeunesse israélienne qui compose Tsahal ! Et je me disais que la jeunesse française ferait bien d’en prendre de la graine ! Qui, aujourd’hui, serait prêt à mourir pour sa patrie, la France ? Ou pour sa boite ? Et pour la zone Euro ?