LE NARRATIF POUR DISCULPER WASHINGTON ½

ENQUÊTE SUR NORD STREAM : LES PISTES MÈNENT À L’UKRAINE





Les enquêteurs ont identifié le bateau à partir duquel les attaques contre Nord Stream ont été menées. Apparemment, il a été loué par une société appartenant à des Ukrainiens.



Par Holger Stark du magazine Die Zeit (1) le 7 mars 2023



Les autorités d’enquête allemandes ont apparemment fait une percée dans l’enquête sur l’attentat contre les pipelines Nord Stream 1 et 2. Selon une enquête menée conjointement par le studio à Berlin de la chaîne de télévision ARD (2), le magazine politique Kontraste, la SWR (3) et Die Zeit, les investigations ont permis de reconstituer en grande partie comment et quand l’attentat à l’explosif a été préparé. Des pistes mènent en direction de l’Ukraine. Toutefois, les enquêteurs n’ont pas encore trouvé de preuve de l’identité de l’auteur de la destruction. Dans la nuit du 26 septembre 2022, trois des quatre tronçons des gazoducs Nord Stream 1 et 2 avaient été détruits par des explosions au fond de la mer Baltique.



Concrètement, les enquêteurs ont réussi à identifier le bateau (4) qui aurait été utilisé pour l’opération secrète, selon les informations du studio à Berlin d’ARD, de Kontraste, de la SWR et Die Zeit. Il s’agirait d’un yacht loué à une société basée en Pologne et appartenant apparemment à deux Ukrainiens. Selon l’enquête, l’opération secrète en mer aurait été menée par une équipe de six personnes. Il s’agirait de cinq hommes et d’une femme. Selon ces informations, le groupe était composé d’un capitaine, de deux plongeurs, de deux assistants de plongée et d’une femme médecin, qui auraient transporté les explosifs jusqu’aux lieux du crime et les y auraient placés. La nationalité des auteurs n’est apparemment pas claire. Les auteurs de l’attentat ont utilisé de faux passeports, qui auraient notamment servi à la location du bateau.



Selon l’enquête, le commando aurait pris la mer, le 6 septembre 2022, au départ de Rostock en Allemagne. L’équipement nécessaire à l’opération secrète aurait été préalablement transporté dans le port à l’aide d’une camionnette, selon les informations. Par la suite, les enquêteurs ont réussi à localiser le bateau le lendemain à Wiek (Rügen)*, puis sur l’île danoise de Christiansø, au nord-est de Bornholm. Le yacht a ensuite été restitué à son propriétaire dans un état sale. Selon les recherches, les enquêteurs ont pu déceler des traces d’explosifs sur la table de la cabine.



D’après les informations d’ARD, Kontraste, SWR et Die Zeit, un service secret occidental aurait transmis dès l’automne, donc peu après la destruction, une information aux services partenaires européens selon laquelle un commando ukrainien serait responsable de la destruction. Par la suite, d’autres indications des services de renseignement auraient laissé entendre qu’un groupe pro-ukrainien pourrait être responsable.



Pour leurs recherches, ARD-Hauptstadtstudio, Kontraste, SWR et Die Zeit se sont entretenus avec des sources dans plusieurs pays. Les autorités de sécurité en Allemagne, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas et aux États-Unis ont participé à l’enquête sur la destruction des pipelines.



En Allemagne, l’enquête est menée par le procureur général fédéral, qui a mandaté aussi bien l’Office fédéral de la police criminelle que la police fédérale. Même si des pistes mènent à l’Ukraine, les enquêteurs n’ont pas encore réussi à déterminer qui a donné l’ordre au groupe d’auteurs présumés. Dans les milieux internationaux de la sécurité, on n’exclut pas qu’il puisse également s’agir d’une opération de faux drapeau. En d’autres termes, il se pourrait que des traces aient été sciemment laissées, laissant penser que l’Ukraine en est à l’origine. Toutefois, les enquêteurs n’ont apparemment pas trouvé d’indices permettant d’étayer un tel scénario.



Le gouvernement ukrainien n’était pas joignable dans l’immédiat pour un commentaire. Le procureur général fédéral a également refusé de commenter. Un porte-parole du gouvernement allemand a fait référence aux enquêtes en cours du procureur général fédéral et des autorités suédoises et danoises. Il y a quelques jours seulement, la Suède, le Danemark et l’Allemagne ont informé le Conseil de sécurité des Nations unies que « les enquêtes étaient en cours et qu’il n’y avait pas encore de résultats, » a déclaré le porte-parole du gouvernement.



Le conseiller présidentiel ukrainien Mychaïlo Podoliak a fait savoir dans une déclaration au studio d’ARD, à Kontraste, à la SWR et à Die Zeit que l’Ukraine n’avait « bien sûr rien à voir avec les attaques sur Nord Stream-2 ». Il n’y a « aucune confirmation que des fonctionnaires ou des militaires ukrainiens aient participé à cette opération ou que des personnes aient été envoyées pour agir en leur nom ». Il est possible que la Russie soit à l’origine de cette opération. « Il y a beaucoup plus de motifs et beaucoup plus de possibilités d’intervention dans ce scénario, » a déclaré Podoljak.



*Dans une première version, nous avons écrit que le yacht avait fait escale à Wieck (Darß). En réalité, il s’agit de Wiek sur l’île de Rügen.



Sources



(1) Holger Stark est le rédacteur en chef adjoint du magazine allemand Die Zeit (Le Temps). https://www.zeit.de/politik/ausland/2023-03/nordstream-2-ukraine-anschlag



(2) ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) est une communauté de travail des établissements de radiodiffusion de droit public de la République fédérale d’Allemagne. Ce groupement public comporte neuf radiodiffuseurs régionaux allemands.



(3) SWR (Südwestrundfunk) est une société de radiodiffusion publique du Land de Bade-Wurtemberg et celui de Rhénanie-Palatinat.



(4) Il s’agit du voilier de plaisance Andromeda qui est un modèle Bavaria C50 de 15 mètres de longueur. https://www.bavariayachts.com/de-de/segelyachten/c50/highlights





COMMENTAIRE



Cette enquête a été publiée le 7 mars 2023, un mois après celle de Seymour Hersh. Selon ce dernier, elle a été commanditée par la CIA pour noyer le poisson.



Selon cette version décrite par le rédacteur en chef adjoint de Die Zeit, le commando à bord du voilier comprendrait en tout et pour tout un pilote, deux plongeurs et deux assistants, et une femme médecin. Cette logistique est très sous évaluée pour détruite quatre gazoducs reposant à 90 mètres de profondeur dans la mer Baltique.

De son côté, le journaliste américain Seymour Hersh ne s’est pas hasardé à donner le nombre de plongeurs de Panama City ayant pris part à l’opération de sabotage menée conjointement avec la marine norvégienne. Leur mission était de plonger avec des bonbonnes contenant un mélange d’oxygène, de nitrogène et d’hélium. Une fois parvenus au fond, ils devaient placer des charges d’explosifs C4 (3) sur les quatre gazoducs à l’aide de couvercles de protection en béton. C’était un travail fastidieux, chronophage et dangereux.



Les explosions furent éloignées les unes des autres. Environ une centaine de kilomètres sépara celles du Nord Stream 1 à la frontière des eaux territoriales du Danemark et de la Suède de celles du Nord Stream 2 entièrement dans les eaux territoriales du Danemark. Confer carte.



Par ailleurs Il s’écoula un délai de 17 heures entre ces quatre explosions. Source Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Nord_Stream_pipeline_sabotage



Comment ce voilier de plaisance aurait-il pu se déplacer aussi rapidement d’un lieu à l’autre avec à son bord des couvercles de béton ? Il ne suffisait pas simplement de transporter lesdits couvercles de béton mais aussi de les treuiller. Un voilier de plaisance est-il capable de treuiller une charge aussi lourde sans chavirer ? Comment deux plongeurs seulement auraient-il pu remplir une mission aussi chronophage que la leur dans un délai de 17 heures ? Comment le voilier aurait-il pu échapper à la surveillance des marines suédoise, danoise, allemande, polonaise et russe qui patrouillent la Mer Baltique ? Autant de questions qui demeurent sans réponse.



La Russie est accusée d’auto-sabotage

Après le Russiangate, commandité par Hillary Clinton pour punir Donald Trump de lui avoir volé l’élection de 2016 pour laquelle les sondages la plaçaient grande favorite, voici un nouveau Russiangate inventé par la CIA. La Russie a bon dos.



A qui profite le crime ? La réponse a été donnée par le sénateur du Texas Ted Cruz, le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire-adjoint d’État Victoria Nulland. Tous les trois se sont félicités que les gazoducs russes ne soient plus qu’un tas de ferraille au fond de la mer Baltique.



Les commentaires des lecteurs de Die Zeit



Parmi les 1603 commentaires, un seul écrit par Alfy Singer fait référence à l’article de Seymour Hersh.



« Donc six personnes et un bateau. Bien sûr, après l’histoire très détaillée et plausible de Seymour Hersh, il fallait une arme de voleur pour détourner les soupçons du gang criminel composé de Biden, Nuland, Blinken et Cie. Cela ne surprend plus personne que Die Zeit n’hésite pas à participer à cette manœuvre de diversion, évidemment coordonnée avec le Times de Londres et le New York Times. »



Les lecteurs allemands ne sont pas dupes. Le commentaire de WNWMAG résume la teneur de cet article bidonné par ce journaliste collaborateur.



Un article à moitié cuit. Après l’avoir lu, j’ai plus de questions qu’avant. Il ne s’agit principalement pas de questions sur « l’incident Nordstream » lui-même, mais plutôt sur la collecte, les tests et la publication d’informations. Des questions telles que : d’où proviennent exactement ces informations ? Des services secrets pas si secrets ? De la table des habitués où discutent les autorités chargées de l’enquête ? Sans référence précise à la source, tout aurait pu être inventé par un bénévole de la rédaction. Pourquoi ne connaissons-nous ni les fausses identités ni celles exactes des personnes prétendument impliquées dans l’attaque, mais des détails tels que leurs emplois et fonctions (capitaine, plongeur, médecin, etc.). Il y a une photo de groupe en tenue de travail ;-). Beaucoup de spéculations sur des traces d’explosifs sur la table du bateau mythique, mais aucune information sur le camion de livraison susmentionné utilisé. Il vient de quelque part, a une plaque d’immatriculation, a probablement été capturé à plusieurs reprises par des caméras de circulation et a finalement dû être garé quelque part et repartir. Où se trouve la voiture? Quelles étaient ses voies ? Qui est le propriétaire ou le bailleur ? Conclusion : Une histoire gonflée avec presque pas de viande sur les os.