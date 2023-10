le narratif pour disculper Washington 2/2

Suite de l’article traduit par Bernard Martoia (la première partie est ici):

LES ÉTATS-UNIS AVAIENT CONNAISSANCE D’UN PLAN UKRAINIEN DÉTAILLÉ POUR ATTAQUER LE GAZODUC NORD STREAM (1)

La CIA a appris en juin dernier, par l’intermédiaire d’une agence d’espionnage européenne, qu’une équipe de six personnes des forces d’opérations spéciales ukrainiennes avait l’intention de saboter le projet de gaz naturel entre la Russie et l’Allemagne.

Par Shane Harris et Souad Mekhennet, le 6 juin 2023 pour le Washington Post

Trois mois avant que des saboteurs firent exploser le gazoduc Nord Stream, l’administration de Biden apprit d’un proche allié que l’armée ukrainienne avait planifié une attaque secrète en utilisant une petite équipe de plongeurs qui rendaient compte directement au commandant en chef des forces armées ukrainiennes.

Les détails de ce plan, qui n’ont pas été rapportés précédemment, ont été recueillis par un service de renseignement européen et communiqués à la CIA en juin 2022. Ils fournissent certaines des preuves les plus précises à ce jour liant le gouvernement ukrainien à l’éventuelle attaque dans la mer Baltique, que les responsables américains et occidentaux ont qualifiée d’acte de sabotage effronté et dangereux contre l’infrastructure énergétique de l’Europe.

Le rapport des services de renseignement européens a été partagé sur la plate-forme de discussion Discord, prétendument par Jack Teixeira, membre de la Garde nationale aérienne. Le Washington Post en a obtenu une copie par l’un des amis en ligne de Teixeira.

Le rapport des services de renseignement est basé sur des informations obtenues auprès d’une personne en Ukraine. Les informations de la source n’ont pas pu être immédiatement corroborées, mais la CIA a communiqué le rapport à l’Allemagne et à d’autres pays européens en juin dernier, selon plusieurs fonctionnaires connaissant bien le dossier, qui ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour évoquer des opérations de renseignement et des discussions diplomatiques sensibles.

Les détails très précis, notamment le nombre d’agents et les méthodes d’attaque, montrent que depuis près d’un an, les alliés occidentaux ont des raisons de soupçonner Kiev d’être à l’origine du sabotage. Ce soupçon s’est renforcé au cours des derniers mois, les enquêteurs allemands ont découvert des preuves de l’attentat à la bombe qui présentent des similitudes frappantes avec ce que le service européen a déclaré que l’Ukraine avait préparé.

Des responsables de plusieurs pays ont confirmé que la synthèse des renseignements publiés sur Discord reflète fidèlement ce que le service européen a dit à la CIA. Le Washington Post a accepté de taire le nom du pays européen ainsi que certains aspects du plan présumé à la demande de responsables gouvernementaux, qui ont déclaré que la divulgation de ces informations menacerait les sources et les opérations.

Les responsables ukrainiens, qui ont précédemment nié que le pays est impliqué dans l’attaque de Nord Stream, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. La Maison Blanche a refusé de répondre à une série de questions détaillées sur le rapport européen et le prétendu complot militaire ukrainien, notamment sur le fait de savoir si des fonctionnaires américains ont essayé d’empêcher la mission de se dérouler. La CIA s’est également refusée à tout commentaire.

Le 26 septembre, trois explosions sous-marines ont provoqué des fuites massives sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, ne laissant qu’une seule des quatre liaisons gazières du réseau intacte. Certains responsables de l’administration Biden ont d’abord suggéré que la Russie était responsable de ce que le président Biden a qualifié d’acte délibéré de sabotage, promettant que les États-Unis collaboreraient avec leurs alliés pour faire toute la lumière sur ce qui s’est exactement passé.

À l’approche de l’hiver, il semble que le Kremlin ait eu l’intention de fermer le robinet, un acte de chantage, selon certains dirigeants, destiné à intimider les pays européens pour qu’ils retirent leur soutien financier et militaire à l’Ukraine et s’abstiennent d’appliquer de nouvelles sanctions.

Les responsables de l’administration Biden reconnaissent aujourd’hui, en privé, qu’il n’y a pas de preuve irréfutable de l’implication de Moscou. Mais publiquement, ils ont détourné les questions sur les responsabilités éventuelles. Les responsables européens de plusieurs pays ont discrètement suggéré que l’Ukraine est à l’origine de l’attaque, mais ils se sont abstenus de le dire publiquement, craignant que le fait d’accuser Kiev ne fracture l’alliance contre la Russie. Lors des réunions des responsables politiques de l’Europe et de l’OTAN, les fonctionnaires se sont installés dans un train-train. Comme l’a dit récemment un diplomate européen de haut rang : « Ne parlez pas de Nord Stream ! »

Les services de renseignement européens ont clairement indiqué que les présumés attaquants ne sont pas des voyous. Toutes les personnes impliquées ont rendu compte directement au général Valery Zaluzhny, le plus haut gradé de l’armée ukrainienne, qui a été chargé de l’opération afin que le président du pays, Volodymyr Zelensky, n’en soit pas informé, selon le rapport des services de renseignement.

Tenir Zelensky à l’écart aurait donné au dirigeant ukrainien un moyen plausible de nier son implication dans une attaque audacieuse contre des infrastructures civiles qui aurait pu susciter l’indignation de l’opinion publique et mettre en péril le soutien de l’Occident à l’Ukraine, notamment en Allemagne qui, avant la guerre, recevait la moitié de son gaz naturel de la Russie et avait longtemps défendu le projet Nord Stream face à l’opposition d’autres alliés européens.

Gazprom, le conglomérat gazier public russe, détient 51 % de Nord Stream. Des entreprises énergétiques occidentales, notamment allemandes, françaises et néerlandaises, sont partenaires ; elles ont investi des milliards dans les gazoducs. L’Ukraine se plaint depuis longtemps du fait que Nord Stream permette à la Russie de contourner les canalisations ukrainiennes, privant ainsi Kiev d’importantes recettes de transit.

Le résumé des renseignements indique que l’opération militaire ukrainienne a été suspendue pour des raisons qui restent obscures. Les Ukrainiens avaient prévu d’attaquer l’oléoduc dans la foulée d’un important exercice naval allié, connu sous le nom de BALTOPS, qui s’est déroulé du 5 au 17 juin 2022, selon le rapport.

Selon les responsables allemands enquêtant sur l’attentat à la bombe contre Nord Stream en septembre, les principaux détails qui ressortent de cette opération concordent avec le complot antérieur. Par exemple, l’Ukrainien qui a informé le service de renseignement européen, en juin, a déclaré que six membres des forces d’opérations spéciales ukrainiennes utilisant de fausses identités avaient l’intention de louer un bateau et, à l’aide d’un véhicule submersible, de plonger jusqu’au fond de la mer Baltique, puis d’endommager ou de détruire le gazoduc et de s’enfuir sans être repérés. En plus de l’oxygène, l’équipe prévoyait d’emporter de l’hélium, recommandé pour les plongées particulièrement profondes.

Les enquêteurs allemands pensent désormais que six personnes utilisant de faux passeports ont loué un voilier en septembre, ont embarqué depuis l’Allemagne et ont posé des explosifs qui ont sectionné les pipelines, selon des responsables familiers de l’enquête. Ils pensent que les agents étaient des plongeurs expérimentés, étant donné que les explosifs ont été placés à une profondeur d’environ 240 pieds, dans la plage où les experts disent que l’hélium est utile pour maintenir la concentration mentale.

Les enquêteurs ont établi une correspondance entre les résidus d’explosifs trouvés sur le pipeline et les traces trouvées à l’intérieur de la cabine du yacht, appelé Andromeda. Ils ont également établi un lien entre des Ukrainiens et la location du bateau par l’intermédiaire d’une société écran située en Pologne. Les enquêteurs soupçonnent également au moins un militaire ukrainien d’avoir participé à l’opération de sabotage. Plusieurs médias allemands avaient déjà fait état de l’implication présumée de ce militaire ukrainien.

Le complot de juin diffère de l’attaque de septembre à certains égards. Le rapport des services de renseignement européens indique que les agents ukrainiens prévoyaient d’attaquer le gazoduc Nord Stream 1, mais il ne mentionne pas le Nord Stream 2, une ligne plus récente. Le rapport indique également que les saboteurs embarqueraient à partir d’un autre endroit en Europe, et non pas de Warnemünde, une ville portuaire allemande sur la Baltique, où l’Andromeda a été loué.

La CIA a d’abord mis en doute la crédibilité de ces informations, notamment parce que la source ukrainienne qui les avait fournies n’avait pas encore fait ses preuves en matière d’informations fiables, selon des fonctionnaires connaissant bien le dossier. Le service européen, partenaire de confiance des États-Unis, a estimé que la source était fiable.

Malgré les réserves que la CIA aurait pu avoir, l’agence a communiqué les renseignements de juin à ses homologues en Allemagne et dans d’autres pays européens, ont indiqué des fonctionnaires. Les services européens ont également communiqué ces informations à l’Allemagne, a indiqué une personne. Le personnel des services de renseignement allemands a informé les législateurs à Berlin à la fin du mois de juin avant qu’ils ne partent en vacances d’été, selon un fonctionnaire ayant connaissance de la présentation à huis clos.

Les fonctionnaires qui connaissent le rapport européen ont admis qu’il était possible que les auteurs présumés de l’attentat ukrainien aient été informés du fait que les renseignements avaient été partagés avec plusieurs pays et qu’ils aient modifié certains éléments du plan. Mais le rapport du service de renseignement européen n’est pas le seul élément de preuve indiquant le rôle de Kiev dans l’attentat à la bombe contre l’oléoduc.

Le Washington Post a précédemment rapporté que les gouvernements enquêtant sur les explosions avaient découvert des communications montrant que des individus ou des entités pro-ukrainiennes avaient discuté de la possibilité de mener une attaque contre les gazoducs Nord Stream. « Ces conversations ont eu lieu avant l’attaque, mais n’ont été découvertes qu’après celle-ci, lorsque les agences d’espionnage ont examiné les données à la recherche d’indices éventuels, » a déclaré un haut fonctionnaire occidental chargé de la sécurité.

Les enquêteurs ont établi une correspondance entre les résidus d’explosifs trouvés sur le gazoduc et les traces trouvées dans la cabine du yacht Andromeda, ici en cale sèche sur l’île de Rügen, en Allemagne, le 17 mars (Sean Gallup/Getty Images).

Bien qu’elle ait renoncé aux sanctions imposées par l’ère Trump sur le gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne dans le but de se réconcilier avec Berlin, l’administration de Biden a longtemps nourri des inquiétudes au sujet de Nord Stream. Elle n’a pas versé de larmes lors de sa disparition en septembre. [c’est le moins qu’on puisse dire…]

Après des mois de pression de la part de Washington, le gouvernement allemand a interrompu l’autorisation finale de mise en service de Nord Stream 2 quelques jours avant que les forces russes n’envahissent l’Ukraine en février 2022, ce qui a surpris de nombreux responsables américains et européens qui craignaient que Berlin ne trouve que la Russie est une source d’énergie trop importante pour rompre les liens. Au moment de l’attaque, le gazoduc était intact et avait déjà été rempli de 300 millions de mètres cubes de gaz naturel afin d’être prêt à fonctionner.

Près d’un mois avant la rupture, le géant russe de l’énergie Gazprom a interrompu les flux sur le Nord Stream 1, quelques heures après que le Groupe des sept nations industrialisées a annoncé un plafonnement prochain des prix du pétrole russe, une mesure destinée à mettre à mal la trésorerie du Kremlin. Des responsables ont déclaré que le coût de la réparation des oléoducs s’élèverait à des centaines de millions de dollars.

Si les services de renseignement américains se sont d’abord montrés sceptiques à l’égard des rapports européens, ils s’inquiètent depuis longtemps des opérations agressives menées par l’Ukraine, qui pourraient transformer la guerre en un conflit direct entre la Russie et les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN. En février de cette année, à la veille du premier anniversaire de la guerre, l’agence de renseignement militaire ukrainienne a accepté, à la demande de Washington, de reporter les frappes prévues sur Moscou, selon un autre document de renseignement divulgué sur Discord. Cet incident illustre une tension plus large qui a existé tout au long de la guerre : L’Ukraine, désireuse de porter le combat sur le territoire de la Russie, est parfois freinée par les États-Unis.

Des responsables de Washington et d’Europe ont réprimandé l’Ukraine pour des attaques menées en dehors de son territoire qui, selon eux, allaient trop loin. Après qu’une voiture piégée a tué Daria Dugina près de Moscou en août, dans un attentat visant son père – un éminent nationaliste russe dont les écrits avaient contribué à façonner le discours du Kremlin sur l’Ukraine – les responsables occidentaux ont déclaré qu’ils avaient clairement fait savoir à M. Zelensky qu’ils tenaient pour responsables des agents de son gouvernement. L’attaque a été perçue comme une provocation et risquait d’entraîner une réaction sévère de la part de la Russie, selon les responsables. L’Ukraine a poursuivi ses frappes à l’intérieur de la Russie, y compris des frappes de drones sur un aérodrome et des cibles à Moscou que des responsables américains ont reliées à Kiev.

Samuel Oakford, Isabelle Khurshudyan, Michael Birnbaum et Greg Miller ont contribué à cette enquête.

COMMENTAIRE

Cette enquête du Washington Post a été publiée le 8 juin 2023. Elle succède à celle du magazine allemand Die Zeit du 7 mars 2023. Cette dernière rejetait la piste ukrainienne en raison de la présence de traces d’explosifs laissées sciemment sur la table de la cabine du voilier de plaisance Andromeda. Ce voilier loué par le commando aurait été rendu soi-disant sale à son propriétaire. Comme la ficelle paraissait un peu trop grosse, Moscou fut pointée du doigt par le journaliste Holger Stark de Die Zeit.

Mais la désignation de Moscou comme l’auteur présumé du sabotage est insensée. Qui peut croire que Moscou veuille tuer sa poule aux œufs d’or ?

La version du Washington Post corrobore la précédente mais en rejetant la responsabilité non pas sur Moscou mais la grande muette ukrainienne. Le général Valery Zaluzhny, le plus haut gradé de l’armée ukrainienne, est un fusible commode car Washington a toujours besoin de la marionnette. Volodymyr Zelinsky est paré de toutes les vertus par les encenseurs comme le fut l’argentin Ernesto Guevara de la Serna dans les années soixante. Le président français lui a remis la grand-croix de la légion d’honneur, la dignité la plus élevée de l’ordre. Le ridicule ne tue pas sinon cela ferait longtemps que celui qui se prend pour le dieu romain Jupiter ne serait plus de ce monde.

Ces deux enquêtes bidonnées font référence à plusieurs sources. On apprend ainsi qu’un milieu du renseignement européen échangerait des informations sur une plate-forme dénommée Discord. Il n’existe pas de service de renseignement digne de ce nom sans une étanchéité totale de tous les compartiments qui le composent. Un chefaillon ne connaît pas une enquête menée par un subalterne. «Le secret est l’âme des affaires,» dixit le cardinal de Richelieu.

Cette affabulation des journalistes révèle en creux qu’il existe un milieu complotiste. Le comble de la moquerie est que le voilier de plaisance Andromeda a été choisi pour mener en bateau l’opinion publique mondiale. Les oligarques qui musèlent les médias nous prennent pour des crétins et ils ne s’en cachent plus. « Vous n’aurez plus rien et vous vivrez heureux ! » dixit Klaus Schwab, le patron du forum mondial de Davos.

« Les responsables américains et occidentaux ont qualifiée d’acte de sabotage effronté et dangereux contre l’infrastructure énergétique de l’Europe. » Par cette qualification juridique exacte, les six journalistes du Washington Post ne réalisent pas que cet argument puisse un jour se retourner contre leur maître. « Les rois n’ont pas de pied pour marcher en arrière » a dit aussi le cardinal de Richelieu.

« Le président Biden a qualifié d’acte délibéré de sabotage, promettant que les États-Unis collaboreraient avec leurs alliés pour faire toute la lumière sur ce qui s’est exactement passé. » Cette affirmation montre que Washington doute de la crédibilité du narratif distillé par les journalistes. Leurs explications vaseuses et contradictoires suscitent la méfiance du public. Washington a donc recours au fondamental de la propagande de Joseph Goebbels «plus un mensonge est gros, plus il passe.» Quoique qu’il en soit, l’Etat profond (Deep State) poursuivra à faire en coulisse le contraire de ce que le porte-parole de la Maison Blanche distille aux journalistes lors du point de presse quotidien.

Parmi les 3300 commentaires publiés sur le site du Washington Post, un seul écrit sous le pseudonyme de Dutch Man fait référence à l’enquête menée par Seymour Hersh. « Seymour Hersh l’a dit il y a quelques mois… Les États-Unis parrainent le terrorisme d’État. N’est-ce pas une affaire qui relève du tribunal pénal de La Haye ? Quel choc ! Est-ce ainsi que fonctionnent la démocratie et les droits de l’homme ? » Comme dans les commentaires publiés par le magazine allemand Die Zeit, il n’y en a qu’un seul faisant référence à l’enquête de Seymour Hersh. C’est l’exception qui confirme la règle (censure).

Thomas Polgar était le chef de la station de la CIA à Saigon. Le 30 avril 1975 alors que les troupes du Vietnam du Nord pénétraient dans la capitale, il télégraphia le dernier message codé au siège de la CIA à Langley en Virginie. « Cela a été un long combat et nous avons perdu. Ceux qui ne parviennent pas à tirer les leçons de l’histoire sont obligés de la répéter. Espérons que nous n’aurons pas une autre expérience vietnamienne et que nous aurons retenu la leçon. »

Force est de constater que les dirigeants américains ont rapidement oublié le conseil prodigué par cet agent lucide de la CIA qui était d’origine hongroise. Polgar qui est mort en 2014 doit se retourner dans sa tombe en voyant comment son pays d’adoption s’est lancé dans une guerre par procuration contre la Russie par l’intermédiaire de l’Ukraine.

Quelques personnalités raisonnables recherchent une voie de sortie au bourbier ukrainien dans lequel les fous furieux néoconservateurs nous ont encore entraînés à notre corps défendant. Ces personnalités sont vilipendés par ceux qui ont une vision manichéenne de la géopolitique. L’axe du mal est le slogan néoconservateur qui a fait florès sous le gouvernement de l’ex-président George Walker Bush.

Cela nous ramène au dicton de George Santayana qui disait que ceux qui ne connaissent pas l’histoire sont condamnés à la répéter. Comment pourrait-il en être autrement ? Un Américain est un Européen déraciné qui a été transplanté dans un nouveau continent sans substrat civilisationnel. En revanche, n’importe quel Iranien interrogé dans la rue sait que son Premier Ministre, Mohammed Mossadegh, a été renversé par un coup d’Etat ourdi par la CIA en 1953. Un Iranien est pétri d’histoire en raison de la vieille civilisation persane dont il est l’héritier.

Dans cette inculture américaine, le président Richard Nixon est paradoxalement l’exception qui confirme la règle. Lorsqu’il était vice-président (1953-1961), il n’hésita pas à consulter, à plusieurs reprises, Charles de Gaulle qu’il tenait en grande estime. Il aurait pu consulter Winston Churchill, l’autre grand homme du XX siècle. Nixon recherchait un esprit indépendant pour l’éclairer dans ses décisions. Il ne le trouvait pas dans le tropisme anglo-saxon de Churchill.

https://www.washingtonpost.com/national/thomas-polgar-cia-official-during-the-fall-of-saigon-dies/2014/03/31/f11d6f36-b6a5-11e3-a7c6-70cf2db17781_story.html