Le Noël woke de la mairie de Nantes

À Nantes, les décorations de Noël 2023 font débat : au lieu du père Noël, la ville de Nantes nous propose et impose dans l’espace public une mère Noël féministe en jogging.

Pour les couleurs, je cite la communication officielle : « 35 façades seront illuminées. Le registre chromatique est loin du rouge et du vert de Noël. On passera d’un bâtiment rose à une façade arc-en-ciel. »

Avec, bien sûr, un discours d’autojustification bien dans l’air du temps : esprit de Noël multiculturel, volonté d’inclusion.

Pour les temps musicaux, je cite encore : « Il y aura seulement un ou deux morceaux liés à Noël, le reste sera feel good et pop. »

Je n’ai pas compris « feel good et pop ». Sans doute des mots bretons.

Mais restons sérieux. Certains s’indignent de ces nouveautés radicales et protestent contre cette destruction grotesque de notre patrimoine culturel, et on peut les comprendre de résister à cette offensive de la volonté d’effacement de notre riche passé.

En breton toujours, on dit wokisme et cancel culture.

À titre personnel, je voudrais pourtant féliciter la mairie de Nantes de son admirable profession de foi catholique.

Merci d’abord de nous débarrasser de ce personnage ridicule américain du XIXe siècle, popularisé par Coca-Cola.

Nous, Lorrains, fêtons bien plutôt saint Nicolas.

Merci de nous rappeler que Dieu nous aime aussi comme une mère, qui aime ses enfants, et est prête à donner sa vie pour eux – pour qu’ils aient la vie en abondance.

Merci d’honorer la parfaite mère Noël, la mère de Noël, la Vierge Marie.

Merci de nous rappeler ce beau dogme catholique, je vous cite : « L’esprit de Noël est multiculturel. Il n’est plus unique mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions. »

Oui, le Christ s’est fait homme et il est mort pour les hommes de toutes cultures, de toute confession et non-confession.

Merci de nous rappeler ce magnifique symbole de l’arc-en-ciel, symbole de réconciliation et de paix que Dieu adresse à l’humanité pécheresse.

Merci enfin pour la couleur rose, qui, liturgiquement, renvoie à la joie de Noël, dimanche de Gaudete pendant l’Avent, en attendant le Laetare du Carême. Réjouissons-nous et soyons dans la joie.

Peut-être, pour finir, une petite erreur dans votre communication – je vous cite encore : « ces moments féeriques devraient rassembler tout le monde sous le même drapeau de la créativité. » Créativité, je ne comprends pas le sens de ce mot. Ou plutôt si. Car cela commence comme Création et se termine comme Nativité !

Merci encore à la mairie de Nantes et vive Noël, fête de notre Sauveur et notre Dieu !

Éric Picard