Le Pape François est-il un ennemi du christianisme ?

Des dizaines de milliers de gens se sont précipitées à Marseille pour assister à la messe à grand spectacle du pape François.

Cela a pu donner l’impression d’un vaste élan chrétien et catholique en France.

C’est une illusion qu’il faut dissiper. Les églises en France sont vides, et comptent un peu plus de fidèles lors des fêtes de Pâques et de Noël. Le christianisme s’estompe et recule en France.

La situation est identique dans toute l’Europe, même si quelques pays sont moins touchés.

Le vieillissement des populations s’ajoute, et l’Europe chrétienne glisse, pour l’heure, lentement vers le crépuscule : c’est une réalité qui m’attriste, mais que je ne peux que constater. On détruit des églises chaque année en France, et l’Église manque de prêtres.

Il y a une autre illusion à dissiper.

Le pape François n’est pas venu en France, et il a tenu à le souligner.

Il est venu à Marseille parce qu’il y avait les « rencontres méditerranéennes », et ces rencontres étaient placées sous le signe du multiculturalisme et de la gauche militante.

Elles étaient organisées par des catholiques, et des évêques du pourtour méditerranéen étaient là, mais elles étaient ouvertes, comme le disait le programme, à « la mosaïque de peuples, de cultures, de religions qui composent la Méditerranée », et les thèmes abordés étaient, selon le programme encore, « la grande pauvreté, les conflits, la pluralité religieuse, l’enjeu écologique, et la situation des personnes migrantes ».

Elles marquaient la présence au sein de l’Église du multiculturalisme, de la gauche militante, et des thèmes favoris de celle-ci : l’ouverture relativiste à toutes les religions, à l’écologisme, et aux flux migratoires.

Et, dans ce cadre, le pape François n’est pas du tout venu à Marseille défendre l’Europe chrétienne.

Non, il est venu faire avancer des positions de gauche, et même des positions très à gauche.

Il est venu présenter comme un impératif moral l’accueil en Europe des immigrants venus du monde musulman, et critiquer toute volonté politique d’assimiler les immigrants en question au sein de l’Europe, ce qui a équivalu à prôner, même s’il ne l’a pas dit explicitement, l’acceptation de l’islamisation de l’Europe.

Les propos qu’il a tenus ne souffrent d’aucune ambiguïté, tout particulièrement des phrases comme celles-ci :

« Ceux qui se réfugient chez nous ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter ; si nous les considérons comme des frères, ils nous apparaîtront surtout comme des dons. La solution n’est pas de rejeter, mais d’assurer, selon les possibilités de chacun, un grand nombre d’entrées légales et régulières, durables grâce à un accueil équitable de la part du continent européen, dans le cadre d’une collaboration avec les pays d’origine. »

Suivre ces propos impliquerait de légaliser l’immigration massive qui a lieu, et qui se fait surtout de manière illégale aujourd’hui, et – par conséquent – d’organiser une véritable submersion de l’Europe.

Et, en dehors des membres de l’extrême gauche, je ne suis pas certain que beaucoup d’Européens, même chrétiens, considèrent l’afflux incessant d’immigrants musulmans en Europe comme un don, et approuvent une position prônant le refus de toute assimilation.

Et je l’ajoute : je suis très loin d’être certain qu’Emmanuel Macron a eu raison de se rendre à Marseille.

Il a ainsi donné l’impression d’entériner sans mot dire des paroles qui avaient tout pour plaire à Jean-Luc Mélenchon et à son entourage, et tout pour déplaire à ceux qui sont attachés à l’identité chrétienne de la France, de l’Europe et de la civilisation occidentale.

Le pape François a une propension très nette, depuis qu’il est en place, à s’appuyer sur l’Évangile selon saint Marx plutôt que sur la Bible.

Je ne peux m’empêcher de voir en lui un ennemi du christianisme.

Je ne peux, aussi, que m’interroger sur le fait qu’il ait pu être intronisé pape.

Si l’Église devait continuer dans la voie tracée par le pape François, j’en viens à me demander si elle aurait encore un futur, et ne serait pas engagée dans une direction suicidaire qui pourrait mener de nombreux chrétiens catholiques à se détourner d’elle, et à regarder ailleurs pour trouver des défenseurs des valeurs auxquelles ils sont attachés, et défendre celles-ci avant qu’il soit trop tard.