Le refus de l’excellence

Amélie Oudéo-Castéra, ministre de l’Éducation nationale, s’est, dès sa nomination, trouvée plongée dans la tourmente médiatique.

La malheureuse a un tort irrémédiable pour la gauche : elle a mis ses enfants dans le collège catholique Stanislas.

Comme une bonne partie de la bourgeoisie de gauche, elle veut bien de la « diversité », mais aussi loin que possible de ses enfants. Nous pouvons la comprendre.

Ce qui est pénible dans ce comportement, c’est évidemment que l’on ne voit pas pourquoi les Français moins favorisés seraient, eux, condamnés aux ghettos et au déclassement, aux classes dans lesquelles la moitié des élèves ne parlent pas français et aux trafics divers et variés.

Reste que Médiapart, sorte d’officine de délation gauchiste, a parfaitement bien joué en relançant ce dossier qu’il avait naguère créé de toutes pièces.

Pour ceux qui n’auraient pas suivi les épisodes précédents, résumons : Médiapart « découvrit » voici quelques mois des « dérives sexistes et homophobes » à Stanislas. « Le Monde », en bon moniteur de la bien-pensance, lui emboîta le pas. Et, presqu’instantanément, le ministre diligenta une enquête administrative.

Comme il était prévisible, cette enquête ne donna rien.

Et le rapport fut donc enterré.

La nomination de la nouvelle ministre offrait une occasion en or de rallumer la guerre scolaire.

Depuis deux semaines, nous entendons absurdité sur absurdité : on se plaint que « Stan » délivre un enseignement catholique – ce qui est précisément la raison d’être de son existence (ceux à qui ça déplaît ont tout loisir d’aller voir ailleurs).

Ce qui est cocasse, c’est que ceux qui critiquent le catholicisme du lycée Stanislas sont souvent ceux qui défendaient l’islamisme du lycée Averroës.

Comme toujours avec la gauche, vous pouvez professer la religion que vous voulez, à condition que ce ne soit pas le christianisme ; vous pouvez aimer le pays que vous voulez, à condition que ce ne soit pas la France !

Mme Oudéa-Castéra, fragilisée, annonce une nouvelle usine à gaz. Devant le sénat, elle s’est lourdement félicitée que, désormais, il serait impossible d’ouvrir une filière d’excellence qui ne s’engagerait pas à se soumettre au « critère de mixité sociale ».

Le plus vraisemblable, c’est que, bien loin de tirer vers le haut les représentants les plus talentueux des classes populaires, cela tue, au nom de la discrimination positive, les dernières filières d’excellence. Brillant résultat !