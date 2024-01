Le règne de la com’

La désignation du gouvernement Attal a toutes les apparences du non-événement, puisque rien n’indique que ce nouveau gouvernement doive mener une nouvelle politique – ce qui est évidemment l’essentiel pour les Français (à l’exception de la caste jacassante que ces jeux de chaises musicales passionnent !).

À défaut d’une nouvelle politique, on peut cependant relever quelques discrets changements.

Le principal d’entre eux tient à la communication pure : Mme Borne était l’incarnation caricaturale de la technocratie, M. Attal est, de son côté, un parfait représentant de la « com ».

Technocratie et communication étant les deux mamelles du macronisme, on jugera ainsi de l’importance de ce remaniement !

Beaucoup de commentateurs évoquent un « virage à droite ». Pour étayer cette étrange idée, ils évoquent les figures de Rachida Dati et Catherine Vautrin, anciennes ministres de Nicolas Sarkozy, qui font leur entrée remarquée au gouvernement.

Cependant, si, en effet, plusieurs ministres ont été des cadres de l’UMP ou des LR, ils sont à peu près aussi nombreux à venir de la gauche (à commencer par le premier d’entre eux) – sans parler des girouettes qui ont décrit toutes les couleurs de « l’arc de la raison ».

Surtout, il n’avait échappé à personne que la politique d’Emmanuel Macron et celle de Nicolas Sarkozy étaient proches – et qu’elles n’étaient ni de droite, ni de gauche, malgré quelques accentuations cosmétiques, mais au service de l’oligarchie.

Par conséquent, sur le plan politique, il est fort douteux que quoi que ce soit change avec ce remaniement.

Le plus significatif est « l’image » : le gouvernement Attal fait « jeune », « LGBT friendly » – bref « cool ».

Il est peu probable que les gilets jaunes soient enthousiastes. Mais la France de la « mondialisation heureuse » pourra se pâmer d’aise, tandis que la France de l’immigration aura encore davantage de mépris pour le pays qui l’accueille.

Nous passerons ainsi d’un gouvernement technocratique (prétendant réformer par un simple coup de fil à un subordonné) à un gouvernement communicant (qui prétendra réformer en publiant sur Twitter).

Rien ne changera, sinon que nous progressons encore en immaturité. Après le « plus jeune président », nous avons désormais le « plus jeune Premier ministre », aggravant encore la phobie des dirigeants pour l’expérience et le temps long et évoquant l’avertissement bibli­que : « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant ! » …