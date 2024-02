Le triomphe de Lyssenko

La Macronie, prétendument libérale, se caractérisant par son aversion pour les libertés publiques, aura un impressionnant bilan en matière de « régulation » d’internet, d’interdiction d’aller et venir, de prohibition des libertés pédagogiques ou médicales.

De façon générale, toutes les libertés ont été attaquées depuis 2017 (il est vrai que les prédécesseurs de M. Macron avaient déjà donné un brillant exemple en cette matière).

Le dernier « coup » en date vise théoriquement à lutter contre les « dérives sectaires ».

Une connaissance approximative du droit français suffit pourtant à savoir que les « gourous » qui abusent de la crédulité de leurs admirateurs sont sévèrement sanctionnés – et qu’ils tombent, le plus souvent, sous le coup de circonstances aggravantes puisque leurs victimes sont en position de faiblesse et eux de domination.

Mais, peu importe, chaque année doit apporter son lot de nouvelles lois liberticides.

En l’occurrence, le projet de loi présenté par Gérald Darmanin vise « à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

Au passage, je note que le bilan de M. Darmanin, là aussi, sera glorieux : incapable de protéger les Français de la submersion migratoire ou de l’insécurité, il aura montré son talent pour leur pourrir la vie !

Ce projet de loi comporte notamment un article 4 qui, après la catastrophique gestion de la crise covidique, prend toute sa saveur : cet article vise à créer un délit de « provocation à l’abandon de soins ».

Il est intéressant de noter que cet article a été supprimé par le sénat, puis rétabli en commission par l’Assemblée, puis, de nouveau, supprimé par les députés en séance publique. Sur quoi le gouvernement a imposé une deuxième lecture et l’a fait adopter de force.

Il faut croire qu’il y tenait ! D’autant que ce texte est discuté dans le cadre de la « procédure accélérée » qui ne prévoit qu’une lecture dans chaque chambre, comme s’il y avait une quelconque urgence en matière de lutte contre les sectes !

Officiellement, il s’agit de lutter contre les charlatans mais, si vous lisez les débats, vous verrez que l’une des cibles principales était le Professeur Raoult, chercheur mondialement réputé. Nous sommes ainsi, tout simplement, en train de créer une science d’État, selon le prestigieux modèle du stalinien Lyssenko !