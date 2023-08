L’effondrement du système scolaire français

Un professeur de mathématiques explique :

J’ai été aux concours, comme membre du jury et j’ai vu la façon dont on truandait les notes de façon à avoir des admis qui aient des moyennes acceptables.

Il y a 6 ans, au CAPES de maths, on avait le CAPES avec 4 de moyenne. Alors, c’est toujours le cas mais, maintenant, on leur met 10.

Comme au Bac. Vous savez bien que les notes du Bac sont totalement truandées. Il y a une interdiction pratique de mettre une note inférieure à 8. C’est comme ça qu’il y a des gens qui ont des notes supérieures à 20. Tout est totalement faux.

Quand je regardais une rédac’ que faisait ma fille, hier, j’ai dit : On te fait faire ça en 5e ? J’ai dû le faire en CE1 ou l’équivalent – mais, en 5e déjà, s’ils arrivent à écrire une page, c’est devenu un chef-d’œuvre !

J’ai eu des 5e, à la fin des années 70, il n’y en avait pas un seul qui écrivait moins de 8 pages, correctes. C’est pareil en maths, d’ailleurs, vous avez des effets de dyscalculie, parce que les méthodes par lesquelles on apprend les 4 opérations de base ont changé. Par exemple, la division est faite par soustractions successives. Alors que, vous et moi, nous avons appris la division comme, au fond, l’inverse de la multiplication. Ce qui faisait d’ailleurs que, à la fin du CP, on maîtrisait les 4 opérations de base. La division, actuellement, s’apprend entre le CM1 et le CM2. Et elle n’est pas maîtrisée.

Moyennant quoi, vous avez des instits qui disent : « Mais ce n’est pas grave, on a des machines pour faire les divisions. »

Avec ce genre de raisonnement, vous passez du franc à l’euro en multipliant les prix par 4 sans que personne s’en aperçoive.

Actuellement, on sait, par exemple, qu’en 5e, en maths, ils ont, péniblement, un niveau de CM1 d’il y a 20 ans.

Il y a une volonté véritable d’écraser, en quelque sorte, le niveau en sauvegardant quand même une élite. Le problème, c’est qu’on s’aperçoit actuellement que même l’élite est en train de descendre. On a des élites qui sont autoproclamées, qui n’ont plus grand-chose à voir avec une élite.

L’ensemble s’effondre alors que, dans d’autres pays, l’ensemble monte. Par exemple, en maths, vous avez ce qu’on appelle la méthode de Singapour. Vous n’avez qu’à regarder ce qu’on appelle les Olympiades de Maths, depuis le début des années 2000, ce ne sont que des Asiatiques qui les remportent. C’est fait au niveau 1ère, terminale. J’ai eu des élèves, en « Maths Sup », me disant : « On est allé aux Olympiades de maths, et on s’est retrouvés face à des gosses de 12 ans, qui nous mettaient minables. »

L’apprentissage semble plus de l’ordre de l’occupation, d’ailleurs : les élèves viennent en classe comme ils vont au supermarché. Ils viennent butiner des trucs à droite, à gauche. Soit vous les intéressez, soit vous ne les intéressez pas. À ce moment-là, ils se reportent sur leur portable, ils se racontent des conneries.

– Vous diriez qu’on vit un effondrement civilisationnel ?

– Oui, bien sûr. C’est évident. On est dans une civilisation qui est absolument à bout de souffle.