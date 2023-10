Les chiffres noirs de la délinquance

En décembre 2022, Gérald Darmanin clamait haut et fort qu’il s’attendait « à une baisse de la délinquance en général ». Neuf mois après, les chiffres publiés pour 2022 par le ministère de l’Intérieur sont accablants et sont, une fois encore, un cinglant camouflet pour le locataire de la Place Beauvau.

Aucune catégorie d’infractions n’échappe à une hausse importante : +15 % pour les coups et blessures volontaires, +12 % pour les viols et tentatives de viols, +11 % pour les cambriolages, +14 % pour les vols sans violence contre des personnes, +5 % pour le trafic de stupéfiants.

La part des étrangers mis en cause est, quant à elle, toujours aussi importante, faisant voler en éclats les derniers poncifs de ceux qui affirment qu’il n’y aurait pas de lien entre l’insécurité et l’immigration anarchique.

Cette délinquance sans frein que l’exécutif est incapable de juguler est dopée par le sentiment d’impunité que nourrit une justice trop souvent laxiste.

Tant de paroles, tant d’insouciance devant la réalité, tant d’inaction et d’échecs. Rien n’a été fait pour régler les problèmes d’insécurité dans notre pays, rien n’a été entrepris pour remettre à flot les zones de non-droit, rien n’a permis à la République d’être restaurée là où elle a disparu.

Les Français exigent des actes et une politique sécuritaire à la hauteur des enjeux et garantissant la tranquillité publique tout comme la protection de ceux qui sont chargés de la faire respecter.

Tolérance zéro, certitude des poursuites et effectivité de la peine, expulsion des délinquants étrangers, reconquête des zones de non-droit, majorité pénale à 16 ans, soutien moral et matériel à nos forces de l’ordre : il faut agir avec des mesures fermes, pour que l’espace public ne soit plus un espace de peur.

Marine Le Pen

Présidente du groupe RN à l’Assemblée