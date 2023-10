Les diktats du lobby LGBT+ et de l’extrême gauche

À toutes les époques, il y a eu des filles qui étaient de véritables « garçons manqués » et des garçons « efféminés ». Et cela ne posait pas de problèmes particuliers !

Mais notre époque, si fière de tous les progrès de la science, a décidé que, pour leur bien, ces personnes devaient impérativement subir des interventions chirurgicales, pour mettre en adéquation leur sexe de naissance avec leur identité de genre.

C’est ainsi que l’on donne naissance, aujourd’hui, à des transgenres, transsexuels, etc., qui, bien souvent – quand il s’agit d’adolescents –, regrettent leur choix irréversible, sombrent dans la dépression et en viennent parfois au suicide.

Et les maîtres de nos sociétés devenues folles sont désormais les « LGBT+ », l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et les « fadas » d’extrême-gauche.

LGBT+ – c’est-à-dire : L comme lesbienne, G comme gay, B comme bisexuel (ou bisexuelle),

T comme trans, c’est-à-dire une personne née homme ou née femme et qui ne se sent pas appartenir à ce genre. C’est le contraire de « cisgenre », une personne née homme ou née femme qui se sent appartenir à ce genre.

Je vous fais grâce de la suite qui est du même « tonneau ». La vérité, c’est que nous marchons complètement sur la tête !

Dans les écoles, l’ex-ministre de l’Éducation nationale, l’éminent et remarquable Pap Ndiaye, avait fait de l’initiation à la sexualité, sa priorité.

Et pas n’importe quelle sexualité ! Une sexualité délivrée à des enfants, orientée sur toutes les pratiques concernant les adultes – convenables et vicieuses – permettant d’obtenir du plaisir et accompagnant ces cours d’exercices pratiques !!!..

Ces leçons, données parfois à de jeunes enfants, allaient détraquer à vie leur équilibre psychique et mental et, en plus, n’avaient aucun effet pour les protéger des risques éventuels d’abus sur eux-mêmes, par des mineurs et par des adultes.

Incapables de faire la distinction entre le permis et l’interdit, ces enfants risquaient de ne voir aucun mal à ce que des adultes leur fassent des attouchements et autres !

Or le contenu de ces cours avait été élaboré par des associations, dépendant de l’OMS, ayant les liens avec des associations militantes et lobbyistes, et avec personnes activistes des droits LGBTQI+ !

Quelqu’un en France sera-t-il capable de rappeler qu’il y a – dans le sexe – autre chose que la recherche – par tous les moyens, y compris les plus pervers – d’une jouissance égoïste et fugace ?

Quelqu’un sera-t-il capable de remettre les pendules « à l’heure », et de ramener « sur terre » tous ceux qui ne voient dans le sexe que les plaisirs qu’il peut procurer ?

Osons le dire ! Au-delà du plaisir charnel, le rapport sexuel devrait concrétiser l’amour intime et réciproque qui unit deux personnes, et dont le but est de partager avec le plus grand nombre leur bonheur.

Cette union, qui unit deux personnes qui s’aiment, se prolongeait – avant la folie de cette loi sur le « mariage pour tous » – dans le désir d’hétérosexuels de donner vie à des enfants, qui seraient accueillis dans des foyers aimants, où ils pourraient s’épanouir !

On est loin là, bien loin, de toutes ces manipulations qui permettent désormais à des homosexuels – hommes ou femmes –, des transgenres, des transsexuels, etc., d’avoir des enfants pour satisfaire un désir égoïste. Enfants issus d’une science diabolique, qui ne sauront jamais qui sont leur père ou leur mère ! Enfants n’étant ni plus ni moins que des objets de consommation !

Quelqu’un aura-t-il le courage de se dresser contre ces GPA (Grossesses Pour Autrui) ou marchandisation des bébés, qu’on arrache à leur naissance aux mères qui les ont portés ?

Enfin nos parlementaires, iront-ils jusqu’à valider ce projet de loi démentiel – porté par la France Insoumise – qui permettrait à des hommes « transgenres » d’accéder à la PMA (Procréation Médicalement Assistée) ? Autrement dit, de donner la possibilité pour des « hommes » à l’état civil d’être « enceints » et d’accoucher !

Notre monde a perdu toutes ses valeurs morales, a sombré dans la stérilité de l’individualisme et du matérialisme et, du fait d’un progrès sans limites, dans la croyance que désormais « tout est permis » !

Qui aura le courage de mettre fin à ce reniement des lois éternelles de la nature aux conséquences diaboliques pour notre civilisation et pour tous nos descendants ?