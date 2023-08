Les grandes manœuvres ont commencé pour 2027…

Emmanuel Macron ne pouvant se représenter en 2027, les grandes manœuvres ont commencé pour préparer sa succession.

Certes, nous sommes encore bien loin du scrutin – et même de la ligne de départ –, mais les impétrants sont déjà nombreux.

Plus important, Nicolas Sarkozy vient d’effectuer sa « rentrée » (à l’occasion de la publication d’un nouveau livre sur ses années élyséennes) et a commencé la distribution de bons et mauvais points.

On en a surtout retenu l’adoubement de Gérald Darmanin. Il est vrai que ce dernier pousse le mimétisme fort loin pour ressembler à Nicolas Sarkozy, en jouant les « durs », prêts à utiliser le « karcher », et en saturant l’espace public.

Le problème, c’est que le bilan de Nicolas Sarkozy est au mieux médiocre, au pire catastrophique, selon que l’on regarde les promesses non tenues (comme la réponse à l’insécurité) ou les initiatives aventureuses (comme la destruction de la Libye).

Il est donc tout à fait possible que cet « adoubement » par Nicolas Sarkozy soit, comme l’ont suggéré plusieurs observateurs, un « baiser qui tue ».

Et il est même tout à fait possible que ce « baiser qui tue » ait été donné en parfaite coordination avec Emmanuel Macron, avec lequel, dit-on, Nicolas Sarkozy s’entend fort bien.

Mais, au-delà de ces conjectures, il n’est pas inintéressant de regarder ce que Nicolas Sarkozy a vraiment dit sur 2027: « Il y a un peloton avec un certain nombre de personnalités de qualité – Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez – qui peuvent postuler. »

Il est remarquable que, dans cette liste, seul Laurent Wau­quiez n’a pas rallié Emmanuel Macron – et, plus remarquable encore qu’il est seul la cible des critiques du « mentor ».

Tout se passe comme si cette liste dessinait un « arc républicain », pour parler comme Emmanuel Macron, au-delà duquel les candidats ne mériteraient pas l’examen.

Il est pourtant clair que Marine Le Pen demeure une candidate sérieuse pour 2027 et non moins clair que l’extrême gauche pèsera lourd dans le scrutin.

En attendant, il est curieux de présenter comme candidats possibles pour l’union des droites que Sarkozy appelle de ses vœux une écrasante majorité de personnes ayant rejoint un président de centre gauche.

Nous avions déjà observé la capacité des « élites » à subvertir les aspirations populaires : les élections de 2002 et 2007 se sont jouées sur l’insécurité et, pour l’immense majorité des électeurs, réclamer la sécurité revenait à réclamer, en termes polis, une régulation de l’immigration. Pourtant, ce n’est pas ainsi que les dirigeants l’ont compris, mais en axant tous leurs « efforts » sur la sécurité routière, ils ont matraqué l’automobiliste pour éviter de s’attaquer à l’immigration.

De la même façon, les électeurs de droite réclament l’union, mais il est assez peu probable qu’ils réclament cette union derrière des personnes qui ont rallié l’ancien ministre de François Hollande.

Il reste que cette notion d’arc républicain risque fort d’être au centre de la campagne de 2027 – et il est probable qu’elle cherche à délégitimer « en même temps » Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Mais il est cocasse de noter que ce dernier contribue à crédibiliser le concept en prétendant qu’il est le seul à pouvoir faire obstacle à l’alliance de la Macronie, des LR et du RN (sous le fameux nom « d’arc républicain »).

Et si tous ces braves démocrates donnaient la parole au peuple et l’écoutaient vraiment ?