Les laïcards contre les crèches

À l’approche de Noël, les membres de la Ligue des Droits de l’Homme et toute la clique des laïcards se sont dressés, une nouvelle fois, pour faire interdire nos crèches dans les lieux publics.

Ils oublient simplement que ces crèches font partie de notre patrimoine culturel français et européen, au même titre que toutes nos églises et cathédrales.

Et que leur innovateur, saint François d’Assise – qui vécut voici 800 ans –, eut une vie au service des plus pauvres, rencontra le sultan d’Égypte à Damiette pour faire cesser la guerre entre chrétiens et musulmans, et fut nommé par Jean-Paul II patron de l’écologie !

Si nous voulions suivre tous ceux qui veulent interdire les crèches dans les espaces publics – au nom d’une laïcité complètement détournée de ses objectifs fondamentaux –, il nous faudrait détruire le Mont Saint-Michel et Notre-Dame de Paris.

Nous nageons en pleine absurdité.

D’autant plus, qu’à ma connaissance, tous ces défenseurs farouches de la laïcité se battent, bec et ongles, pour que le port de l’abaya – vêtement religieux par excellence – soit autorisé dans nos collèges et lycées.

Hélas ! il nous faut constater, une nouvelle fois, que tous nos gouvernements successifs ont été incapables de faire respecter la loi sur la laïcité, telle qu’elle a été conçue et cèdent systématiquement aux interdictions soulevées par la Ligue des Droits de l’Homme et autres associations dont le seul but est d’interdire nos traditions judéo-chrétiennes bimillénaires.

Que de procès en vue contre tous les maires qui ont le courage d’installer des crèches dans leur commune !

Et quel gâchis car nous savons d’avance que tous ces maires gagneront systématiquement ces procès, puisqu’ils sont en conformité avec la loi, contrairement à leurs opposants.