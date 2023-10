Les vraies raisons des attaques contre Trump

Les attaques contre Trump dans les médias américains de gauche, et dans les médias français qui se contentent de copier docilement ce qui se trouve dans les grands médias américains, se poursuivent.

Chaque semaine apporte son lot d’attaques supplémentaires.

Hier, Trump se trouvait accusé d’avoir parlé de sous-marins nucléaires américains avec un milliardaire australien et d’avoir divulgué des éléments supplémentaires classés secret-défense. L’accusation repose sur des rumeurs, bien sûr. Il y a le témoin qui a rencontré le témoin qui sait tout, mais ne dira rien.

Demain une autre accusation sera portée, et après-demain, une autre encore.

Depuis la fin du mois de juin 2015, moment où il s’est présenté pour la première fois à l’élection présidentielle américaine, Donald Trump a été accusé de quasiment tous les crimes imaginables, diffamé, sali et harcelé comme aucun candidat ne l’avait été avant lui.

Lorsqu’il est devenu président, cela s’est accentué, pendant quatre ans.

Lorsqu’il a été évincé de son poste par une élection frauduleuse, et qu’il a réagi, il a été accusé mensongèrement de vouloir « inverser le résultat » d’une élection « impeccable ».

Puis, lorsque certains de ses soutiens sont venus dénoncer le vol de l’élection devant le Capitole, des provocateurs ont incité une partie d’entre eux à entrer dans le bâtiment, ce qui a été présenté comme une « insurrection destinée à renverser la république américaine ».

Une première procédure de destitution sans fondement avait été lancée contre lui un an plus tôt et avait échoué.

Une seconde procédure de destitution sans fondement a été lancée contre lui, et a également échoué.

Tout aurait pu s’arrêter là.

Mais Trump a décidé de se présenter à nouveau à la présidence des États-Unis, et apparaît comme ayant de très fortes chances de gagner, et les accusations sont de retour.

Une série de quatre vagues d’inculpations a été lancée.

Et ce doit être dit : toutes les accusations sont fausses, reposent des preuves fabriquées, sur des faux témoignages extorqués, sur des utilisations abusives de lois en vigueur par des procureurs gauchistes et haineux qui sont en mission et chargés d’éliminer Trump.

L’un, Alvin Bragg, accuse Trump d’avoir falsifié les comptes de son entreprise en ayant décrit un chèque remis à son avocat de l’époque comme des « frais de justice », alors que payer un avocat relève effectivement de frais de justice.

Et bien que l’actrice pornographique Stormy Daniels ne soit pas directement concernée, cela devient dans le discours de la plupart des médias : « Trump a acheté le silence de Stormy Daniels » – odieux !

Un autre, Jack Smith, accuse, dans un premier dossier, Trump d’avoir emporté chez lui des documents classés secret-défense, qu’en tant président, il avait le droit d’emporter et prétend en faire un crime fédéral (tous les présidents dans l’histoire ont fait ce qu’a fait Trump). Et, dans un deuxième dossier, il accuse Trump d’avoir contesté le résultat de l’élection de novembre 2020, et fait ainsi de la contestation d’une élection un crime fédéral (nombre de politiciens contestent le résultat d’une élection).

Une autre, Fani Willis, accuse Trump d’avoir voulu contester le résultat de l’élection dans l’État de Géorgie.

Et il ne faut pas oublier la cinquième vague d’inculpations actuellement en cours, celle qui a conduit Trump dans un tribunal de New York.

Une procureur gauchiste haineuse (une de plus), Letitia James, accuse Trump d’avoir surévalué ses biens immobiliers, et utilise pour cela des évaluations fantaisistes et grotesques.

Rien ne tient dans tout cela, et les châtiments que Trump risque pour des crimes inexistants sont monstrueux : plus de 700 ans de prison ! La confiscation de tous ses biens !

Il s’agit d’éliminer Trump, et de l’empêcher de redevenir président, et il ne s’agit de rien d’autre. Ce sont des procédés dignes de régimes totalitaires. Cela devrait indigner et montrer que le droit et la démocratie aux États-Unis sont en danger.

Mais non ! Aucune indignation n’est présente. Les médias de gauche américains sont complices. Les médias français sont complices, eux aussi, et disent que la justice et la démocratie aux États-Unis fonctionnent parfaitement.

Dois-je dire que je suis imprégné de dégoût et d’inquiétude face au futur qui se profile ainsi ?