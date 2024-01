Lettre ouverte à l’Europe, à la France et aux Français

En ces temps perturbés, il est bon de se poser et de se rappeler l’historique d’un pays qui souhaite avant tout être libre, comme nous, de ses choix :

– Le 19 novembre 1917, après avoir dénoncé le coup d’Etat bolchévique, la Rada proclame la République populaire ukrainienne, autonome, mais non séparée de la République russe.

– Le 22 janvier 1918, la Rada proclame l’indépendance de l’Ukraine, mais, dès février, les troupes bolchéviques prennent le contrôle des principales villes du pays, dont Kiev.

– En 1921, le traité de Riga partage une partie de l’Ukraine entre la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Roumanie et elle perd son autonomie politique pour le reste du pays.

– De 1919 à 1946, elle sera dirigée par le « Conseil des commissaires du peuple de la République Socialiste Soviétique d’Ukraine » et, de 1946 à 1991, par le « Conseil des ministres de la RSS d’Ukraine ».

L’Ukraine sera donc sous contrôle soviétique pendant 72 ans, elle y subira son régime communiste autoritaire avec une période qui est restée dans la mémoire des Ukrainiens, ce que l’on peut appeler un génocide : » L’Holodomor », pendant laquelle Staline affama, en 1932, une partie de la population – faisant mourir volontairement entre 4 et 7 millions d’Ukrainiens !

– Chute de l’empire soviétique en 1991 :

La chute du communisme entrainant la dissolution de l’URSS (on peut regretter, malgré les 100 millions de morts, l’absence de procès type Nuremberg) a été l’occasion de rebattre les cartes et de nombreux pays en ont profité pour retrouver leur indépendance.

L’Ukraine en a fait partie et on ne peut pas lui reprocher de vouloir fuir un système qui lui a fait tant de mal. C’est le 24 août 1991 qu’elle en a fait la déclaration, s’engageant par le mémorandum de Budapest, signé en 1994, en contrepartie de l’engagement du retrait des armes atomiques – une garantie, signée par les Etats Unis, le Royaume-Uni et également, il ne faut pas l’oublier, la Russie (la France et la Chine les rejoignant plus tard) de respecter son indépendance, sa souveraineté et les frontières existantes reconnues alors internationalement !

Après avoir vassalisé la Tchétchénie et envahi une partie de la Géorgie, c’est donc en toute illégalité et en contradiction avec les engagements signés par son pays que Poutine envahira en 2014 l’ensemble de la Crimée. Devant le regard » détourné » de tous les autres signataires, implicitement le feu vert lui sera donné de s’emparer d’autres régions afin de réaliser son rêve, celui de retrouver les territoires de l’ex-URSS.

Après avoir massé des centaines de chars en Biélorussie, et malgré les promesses de Poutine qu’il n’envahirait pas le reste de l’Ukraine, la semaine suivante il envoya ses troupes sur Kiev.

L’Occident était prêt, encore une fois, à détourner le regard, les Américains proposant à M. Zelenski de l’exfiltrer. Mais c’est alors que cet homme courageux a répondu : « Je n’ai pas besoin d’un taxi mais d’armes pour me défendre ».

Avec notre grande « générosité », nous lui avons fourni, dans un premier temps, des casques et des gilets pare-balle. Voyant qu’avec leurs petits moyens, les Ukrainiens ont plus que tenu tête à un envahisseur se targuant d’être la deuxième puissance militaire mondiale, ils ont réussi à mettre en déroute la colonne de chars qui s’apprêtait à envahir leur pays. Les soldats russes, en se retirant, ont commis les crimes de guerre de Boutcha et autres.

C’est alors que nous avons été convaincus que nous devrions aider davantage les Ukrainiens mais, dans une peur irraisonnable, nous l’avons fait au compte-goutte en équipant progressivement une armée qui se battait héroïquement, avec la hantise de passer une « ligne rouge » afin de ne pas fâcher Poutine.

Ses « lignes rouges » ont toutes étés dépassés sans réaction autres que « d’aboiement » d’une bande de « mégalomanes » qui ont utilisé le mensonge absolu pour entrainer une population privée de liberté depuis plus de 100 ans.

Il a fallu plus d’un an pour le comprendre, mais une nouvelle ligne rouge que nous sous sommes imposée (Ne pas déstabiliser la Russie et ne pas humilier Poutine) nous a rendu frileux sur la quantité et la performance des armes livrées, alors que nous aurions pu stopper les ambitions de Poutine et par ricochet de ses acolytes Nord-Coréens, Iraniens et même Chinois.

En effet les Russes étaient au bord de la rupture au printemps 2023 et nous n’avons même pas respecté nos engagements, pourtant limitées, pour permettre à l’Ukraine d’enfoncer les lignes russes.

Notre frilosité et notre lenteur dans les décisions ont laissé le temps aux Russes de mettre en place une ligne de défense quasi infranchissable avec l’absence de soutien en matériel militaire. Exemple: nous n’avons à ce jour livré que 300 000 obus sur le million que nous nous étions engagés, sans compter les F16 indispensables pour une contrattaque de cette ampleur pour lesquels nous tergiversons encore !

Pendant ce temps-là, nous « mégotons » sur le coût de ses livraisons que nous estimons faussement à 1,3 Mds€ puisque le calcul est fait non pas sur la valeur d’un char obsolète chez nous, mais au prix du neuf qui le remplacera dans nos armées.

Pendant ce temps-là les 300 000 victimes ukrainiennes (morts et handicapés) représentent, au « tarif » estimé en France à 3 Millions € (www.liberation.fr/valeur d’une vie), un total de 900Mds€. Nous pouvons donc augmenter sensiblement notre aide car l’Ukraine ne se bat pas seulement pour elle mais pour la liberté et l’Occident !

Poutine le crie haut et fort, il vaut détruire l’Europe et l’Occident qu’elle représente. Ce n’est pas par cupidité (ou alors c’est un très mauvais calcul), peut-être par naïveté (certainement un peu) mais je pense que c’est surtout par lâcheté que nous tergiversons !

Alors, avant qu’il ne soit trop tard et que nous le regrettions amèrement, il faut « foncer » dans l’aide aux Ukrainiens avant qu’ils ne soient débordés et que nous risquions d’être également détruits à un prix nettement supérieur à la plus performante des aides.