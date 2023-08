« L’EUROPE, L’EUROPE, L’EUROPE… » raillait DE GAULLE… Eh bien, après les rêves de Giscard d’Estaing, c’est maintenant notre Klephte 1er qui s’acharne à vouloir créer un couple avec le Régent de la Fédération des Landers, l’un de nos voisins. Celui (ou son prédécesseur : mais c’est quelqu’un des siens) qui a tant fait pour éteindre nos réacteurs civils… Et nous obliger à redouter les hivers à venir, les faillites d’entreprises (commerces, artisans, je vous laisse compléter).

La majorité des français accepte l’Europe. Mais pas celle que ce royal-président essaie de nous imposer : une nouvelle technocratie non élue qui nous impose ses diktats, ses décrets, ses règlements et lubies de plus en plus contraires à une gestion humaine de nos intérêts :

C’est ainsi que la CEDH, ou toutes ces administrations s’immiscent désormais de façon courante dans nos affaires (autrefois) intérieures : sur l’immigration, sur l’agriculture (les fameuses obligations que l’administration française applique avec un zèle dictatorial quand certains de nos voisins les ignorent : insecticides sur la betterave, dans l’exportation des céréales, ou plus récemment à propos des parfums et huiles essentielles…) Pourquoi ce Président aurait-il le Pouvoir exorbitant de se laisser imposer une Volonté étrangère contraire à Nos intérêts ? Quel est son intérêt particulier à nous laisser déposséder de nos spécificités, richesses, us et coutumes ?

L’Energie… il y aurait un livre à rédiger quant au fait que l’Espagne et le Portugal n’appliquent pas la réglementation européenne relative aux prix de l’électricité. Les interviews de la Commission d’Enquête sur ce thème par nos Représentants Nationaux a été riche d’enseignements… De même pour les énergies dites renouvelables… Alors, ne forçons pas notre talent !

Les Finances… Entre deux rédactions de bouquins de très haute portée intellectuelle, voire même aguichante à propos de la Lune, le Ministre des finances refuse de diminuer la TVA sur certains produits indispensables, alors qu’il est difficile d’admettre que le chauffage au nord de la Loire (et en montagne, etc…) est indispensable en hiver. Ou encore que la fabrication du pain entraîne une forte consommation de chaleur, voire même que les déplacements en province se font plus souvent en voiture qu’en métro, etc… Or, tout le monde peut constater que la TVA s’applique selon un pourcentage sur la consommation. Donc, plus les prix grimpent, plus la TVA « rapporte » à l’Etat. Ce gouvernement gruge ainsi sa propre population. Donc, prend dans NOTRE poche. Toujours aussi pervers, et comme souvent, il exige que ce soit le secteur marchand qui abandonne, et lui seul, une partie de la rémunération de son travail. Mais tout le monde a bien compris que l’une des conséquences évidente sera la fermeture de nombreux commerces et petites (ou moyennes !) entreprises, dans les semestres à venir. Avec pour effet secondaire parfaitement indésirable, qui crève les yeux d’un homme normal, l’aggravation de la désertification des plus petites localités provinciales… (A ce propos, cet Etat lance une campagne contre la fraude. Avez-vous remarqué que lorsqu’une petite entreprise se fait « redresser », elle est souvent contrainte à la faillite : Donc chômage, et perte de richesse. N’y aurait-il pas une autre solution pour « redresser » les torts ? Qui sort gagnant de ce stratagème ? Le seul que je vois profiter de cette procédure, je me demande si ce ne serait pas le fonctionnaire qui a décidé du redressement… ? Je pose une question : si vous détenez la réponse, je la ferai connaître).

Les énergies renouvelables ou « non carbonées » … Vaste sujet !

Première constatation : l’énergie nucléaire était sur une voie de recherche menant à la réutilisation des « déchets radioactifs ». Un de nos « past-president » (l’Homme au « casque de scooter ») a décidé de stopper le programme de recherche qui pourtant commençait à promettre un espoir… Ce fameux programme « Astrid » qui rendait jaloux (donc furieux) certains de nos « amis ». Une fois de plus, en interrompant sans raison scientifique valable, et sans consulter ses mandants (les électeurs) nos impôts ont été dilapidés, en pure perte !, sans raison scientifique prouvée. Donc acceptable. La raison affichée devant la Commission d’enquête : « les Verts » l’exigeaient. « Les verts: combien de divisions ? » aurait pu dire Staline… Ces Grands Esprits représentent quelle partie de la population française ?

Alors viennent les questions concernant l’éolien dont la qualité esthétique est louée par tous les citadins. Et eux seulement !, Il suffit d’évoquer cette solution à un rural pour comprendre que ce n’est certainement pas la solution idéale. Et puis, il y a les spécialistes qui font valoir que cette technologie exige l’accouplement à une centrale thermique. Et que ses matériaux ne sont pas tous franchement compatibles avec la survie de la Planète. Tout le monde enfin a bien conscience que chaque éolienne devra être démontée dans vingt ans et qu’une fois de plus, nous laissons à nos enfants un gâchis munificent. (je pense aussi à LA dette…)

Quant aux capteurs solaires, leur construction est source de graves destructions polluantes. Et s’il faut transformer des champs agricoles en champs de capteurs : Bravo l’écologie verte !

Enfin, ces deux types d’énergie souffrent d’un épouvantable défaut (pour ne pas dire rédhibitoire), ils n’obéissent pas aux besoins des Clients. Ils n’obéissent qu’au vent ou au soleil… Et cela tant que l’Homme n’aura pas trouvé une source de stockage de l’énergie produite… C’est bête, non ? On voit bien que les choix que ces « dirigeants » nous imposent ne sont pas forcément en faveur des français et ne sont même pas une « prévision » rationnellement valable !… A qui le crime profite-t-il ? Qui est LE vrai gagnant ?

A qui imputer cet ensemble de défauts qui est devenu insupportable : comme toujours, « c’est le nombre qui crée le problème »… (Et nous voici de retour à l’immigration.)

Le Peuple ? Oui, si l’on tient compte de son abstention de plus en plus marquée depuis que ces « élites » ont compris comment leur faire prendre leurs propres vessies pour des lanternes (Notamment avec l’aide des « médias »). Mais, toujours à chaque fois que ces kleptomanes en éprouvent le besoin, y trouvent leur intérêt…

Les conseillers, les hauts dignitaires, les journalistes etc… Il ne leur est pas difficile de comprendre que certains vents sont plus porteurs que d’autres…

Les élus ? Pas tous… Mais plus le singe monte haut, plus il montre son derrière… (Vieil adage de culture typiquement française…)