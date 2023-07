Liberté d’expression et censure judiciaire

Chers amis lecteurs,

Un petit mot pour prévenir (pour ceux qui ne le savent pas) que l’association LGBT Mousse me poursuit, en tant que directeur de la publication du Salon beige, ainsi que l’abbé Pagès en tant que rédacteur, pour avoir publié un article critique sur le lobby – et défendant la morale catholique. On peut bien sûr ne pas apprécier le catholicisme, mais tenter de faire interdire son enseignement par la justice est assez ahurissant – et seuls les régimes totalitaires avaient osé jusqu’ici! Au demeurant, quel que soit le sujet, cela me semble une désastreuse idée que d’interdire tout débat sur des sujets d’intérêt général comme celui de la famille. Je me souviens que, voici quelques années, l’impayable « capitaine de pédalo » nous avait dit que la loi Taubira et le « mariage pour tous » donneraient des droits à certains et n’en retireraient à personne. Nous lui avions rétorqué que, selon toute vraisemblance, la liberté d’expression – parmi cent autres droits, à commencer par ceux des enfants, passés par pertes et profits – des opposants serait victime collatérale de ce « changement de civilisation ». Nous ne nous étions pas trompés!

Pour ceux qui veulent m’aider à faire face aux frais de justice, vous pouvez faire un don au Salon beige (don défiscalisé) – et, jusqu’au 31 juillet, tous les dons sont doublés par des amis du monde entier (les dons mensuels sont même doublés pendant une année entière). Pour donner , vous pouvez cliquer ici (ou envoyer un chèque au Salon beige 3 rue de l’Arrivée 75015 Paris). Et vous pouvez aussi donner en cryptomonnaie si vous préférez.

Merci à tous pour votre soutien

Guillaume de Thieulloy