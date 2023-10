L’impasse anti-système et la fin de la droite

Au fur et à mesure des sondages et des élections, le RN ne cesse de progresser.

Face à des Insoumis incapables de désigner le terrorisme et de le condamner, ce parti antisystème, longtemps diabolisé, a acquis une respectabilité.

Dans des élections « intermédiaires » comme les sénatoriales, on découvre même que les élus locaux donnent leur voix à des candidats RN les faisant parfois élire, alors même que l’ancrage local leur faisait défaut. La France en colère est presque partout.

Justement, on parle de cette France en colère, qui veut casser le système. Une posture qui peut se comprendre en raison de l’incompétence des dirigeants, de leur manque de profondeur ou de leur inefficacité.

Elle s’explique aussi par une profonde désaffiliation des électeurs dans une société qui offre de moins en moins de repères.

La relation avec le pouvoir étant plus distante, les colères grondent. Sans que l’on sache à quoi elles aspirent vraiment.

Car une chose est d’attaquer, une autre est de définir.

Pour un certain nombre de Français, les frustrations se sont accumulées depuis longtemps.

Des frustrations, mais pas de vision. Or la politique, le succès en politique, c’est la capacité à prendre le pouvoir, à adopter des décisions, à risquer une certaine déception auprès de ceux qui vous élisent et surtout à s’inscrire dans une doxa, même minimale.

Il existait une droite « musclée » qui a pu, dans un passé ancien ou proche, voter Pasqua, Dupont-Aignan, Fillon, Bellamy ou Zemmour. Elle oscillait entre un vote « légitimiste » pour un candidat de parti de gouvernement (les élections présidentielles de 2007 et 2017) et un vote « défouloir » (comme aux européennes, pour les listes Villiers, Pasqua ou RN).

Souverainiste, conservatrice, traditionnelle ou néo-gaulliste, elle se plaint de certaines politiques, mais aspire tout de même à exercer le pouvoir.

Son électorat était sensible à certains marqueurs (identité, valeurs, fiscalité, souveraineté), mais ne rêvait pas d’abattre le système.

De manière caricaturale, des commentateurs avaient résumé la différence entre l’électeur Zemmour et l’électeur Le Pen de la manière suivante : l’un est anti-immigration, l’autre anti-système. D’autres éléments peuvent expliquer les votes, mais l’analyse est assez juste : la droite « radicalisée » aspire à l’exercice du pouvoir et surtout à l’ordre. L’électeur populiste veut, lui, tout casser. Pour faire simple, les colères ne sont pas les mêmes et il y a entre elles une différence de nature.

Or c’est bien cette droite de conviction qui disparaît : faible résultat de Zemmour à la dernière présidentielle ou lente agonie de LR qui cherche à se recentrer sur une ligne plus conservatrice.

À cet égard, l’entre-deux tours de la présidentielle 2022 est révélateur : on a parlé d’écologie – une préoccupation en soi légitime –, de redistribution pour rassurer des Français inquiets de la hausse des prix ou des jeunes inquiets du réchauffement de la planète !

Mais on n’a pas parlé de la France, des valeurs ou de l’immigration.

Macron et Le Pen ont surtout cherché les voix d’un électorat Insoumis, lui aussi en colère.

Avec comme paradoxe la réélection d’un président sortant qui incarne l’ordre établi.

Bref, sur le marché politique français, on ne retrouve plus la droite au sens classique, et même au sens large.

Or l’électorat contestataire et populiste, ne se positionne pas sur cet ethos de l’ordre puisque, par définition, il le conteste.

Il veut renverser les sortants, sortir Macron ou même quitter Schengen, sans propositions définies et en oubliant les contraintes du pouvoir.

L’électeur de droite n’est pas un révolutionnaire, ce que l’on oublie.

Dans le passé, ses coups de gueule ont surtout été contre la « chienlit » ou contre les blocages dus aux grèves.

Certainement pas pour immobiliser le pays à cause de la réforme des retraites, quitte à fermer les yeux sur les casseurs !

Au passage, il est même inquiétant de voir des députés LR, en votant les motions de censure, s’agréger à ce jeu qui n’est pas que celui du RN, mais aussi celui des Insoumis.

Bref, la France en colère n’est pas celle de l’ordre, de la défense de la famille ou de l’école privée. Elle n’aspire plus à la grandeur du pays ou aux grandes heures de sa foi. Elle ne s’inscrit plus dans ces valeurs transcendantes ou dans le combat d’Antigone. Elle est juste rongée par de multiples souffrances.

Jacques Mayet

Politologue