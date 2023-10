L’islam sans langue de bois

Il faut regarder la réalité en face : l’Islam est en France, il y est bien installé, et pour durer. Il concerne déjà près de 10 % de la population et, par la simple évolution démographique, son importance ne peut que croître.

Le moment est venu de parler de l’Islam en abandonnant les clichés bien-pensants dont on nous abreuve depuis des décennies : religion du livre, religion de tolérance, de paix et d’amour, etc., etc.

– L’Islam est une religion totalitaire : Elle régit tous les aspects de la vie privée et de la vie publique, en détail et sans dérogation possible.

– L’Islam est une religion dominatrice : Les Chrétiens et les Juifs ne sont tolérés que comme Dhimmis (protégés), se reconnaissant inférieurs aux Musulmans et leur payant tribut.

– L’Islam est une religion conquérante : L’ambition de l’Islam est d’instaurer un califat mondial. Pour un Musulman, le monde se divise en :

* Terres d’Islam où la loi coranique (charia) doit s’appliquer,

* Terres de conquête, appelées à devenir terres d’Islam par le djihad.

Certaines de nos cités sont déjà terres d’Islam. L’Europe et surtout la France sont terres de conquête.

– L’Islam est réfractaire à toute évolution : La Bible a été inspirée par Dieu et transcrite par des hommes qui ont pu être faillibles. D’où les nombreuses exégèses, chez les Chrétiens comme chez les Juifs.

Au contraire, le Coran a été dicté par Allah à Mahomet. Son texte est intangible et éternel, à tel point que seule la version en langue arabe fait foi.

– L’Islam est incompatible avec la démocratie : L’Islam régente tous les aspects de la vie de l’individu, du berceau à la tombe. Les lois d’Allah sont supérieures à toutes les lois édictées par les hommes. Le Musulman ne peut penser et décider que selon les règles de la charia, sauf à le faire en dehors de l’oumma (communauté islamique) et risquer l’enfer.

On invoque parfois la règle de « nulle contrainte en religion » pour faire croire que l’Islam est en faveur de la liberté de conscience. Or cette règle est à sens unique. Elle dit simplement qu’il n’y a nulle contrainte pour un non-croyant à entrer dans l’Islam. En revanche, le Musulman qui abjure sa religion est passible de la peine de mort.

Mme Anne-Marie Delcambre, spécialiste de l’Islam, écrit dans « L’Islam des interdits » (2003) :

« Au risque de choquer il faut avoir le courage de dire que l’islamisme n’est pas la maladie de l’Islam. Il est l’intégralité de l’Islam. Il est la lecture intégrale des textes fondateurs.

L’Islam des islamistes, c’est tout simplement l’Islam conforme à la norme. »

Mais le discours officiel persiste à s’appuyer sur le « pas d’amalgame », et fait référence à « l’Islam modéré de la majorité de nos compatriotes ».

L’Islam modéré est concevable mais il ne peut s’exercer qu’à titre individuel, jamais dans le cadre de la communauté.

Seul et sans la pression de la communauté le Musulman peut vivre sa religion en la ramenant à la pratique intérieure personnelle. Mais la communauté musulmane ne peut qu’imposer à tous ses membres les obligations qu’elle veut faire prévaloir partout où elle se trouve présente.

Cette communauté sera d’autant plus à même d’imposer ses exigences – y compris aux fractions non musulmanes – que son poids dans la population sera plus élevé.

L’Islam représente aujourd’hui une menace bien plus grave que celle du communisme aux pires années de la guerre froide. En effet, l’Islam s’appuie sur une dimension religieuse, divine, qui disqualifie d’avance toute tentative de critique – et a fortiori de combat.