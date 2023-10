L’ombre du djihad plane sur la France

Les atrocités perpétrées par les terroristes islamiques du Hamas en Israël ont fait tomber divers masques au sein de la société française.

Le masque de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise est désormais à terre, et quiconque ignorait encore l’horreur qui se cachait derrière le masque peut la voir désormais, hideuse, obscène.

Ce qui s’est passé en Israël a été un pogrom, l’un des pires de l’histoire, une tuerie de Juifs assassinés seulement parce qu’ils étaient juifs, et les Juifs assassinés l’ont été sans distinction, hommes, femmes, enfants, vieillard, bébés.

Ce qui s’est passé a été l’une des plus abjectes attaques terroristes jamais commises dans le monde.

Les scènes ont rappelé celles constatées à Paris, en 2015.

Ce fut une cruauté dont seuls les islamistes sont capables.

Mais, au Bataclan et ailleurs dans Paris, il y a eu 130 morts (je ne compte, bien sûr, pas les assassins), dans un pays de soixante-sept millions d’habitants.

En comparaison, en Israël, il y a eu (chiffre provisoire qui peut encore s’élever) 1 300 morts : au vu de la population israélienne, c’est comme si, à Paris en 2015, en proportion de la population, il y avait eu environ 9 000 morts. Imaginez !

Les attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis ont fait 3 000 morts.

En proportion de la population, c’est comme si, en Israël, il y avait eu 45 000 morts. Imaginez, oui !

Mais, pour Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, cela n’a pas été un attentat terroriste, non. Cela a été un « crime de guerre ».

Ce qui est absolument nauséabond dans l’appellation de « crime de guerre », c’est non seulement la négation de ce que cela a été un attentat terroriste, c’est aussi la négation de ce que cela a été un pogrom, donc une attaque antisémite, et c’est aussi, car l’esprit de pogrom est toujours imprégné d’une dimension génocidaire, la négation de la dimension génocidaire de ce qui s’est passé.

L’appellation « crime de guer­re », en supplément, confère au Hamas une honorabilité qu’il n’a pas : les assassins du Hamas ne sont pas des militaires, ils sont la lie de la terre, et le Hamas n’est pas un État en guerre, mais une organisation djihadiste islamique totalitaire aux buts génocidaires.

Définir le Hamas comme un État pourvu d’une armée est contribuer à délégitimer la volonté d’Israël de faire ce qui doit être fait d’une organisation aussi monstrueuse que le Hamas : l’écraser aux fins qu’elle disparaisse.

Et la France Insoumise ne tardera pas à accuser Israël aussi de « crimes de guerre ».

Jean-Luc Mélenchon n’était guère respectable jusque-là.

Aujourd’hui, il n’a plus rien d’un politicien respectable.

Il est digne d’être ravalé au rang des politiciens les plus infâmes que la France ait eus dans son histoire, et les gens de sa clique ne valent pas mieux.

Ils salissent l’assemblée nationale par leur présence.

Si Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont jeté le masque, c’est parce qu’ils ont un électorat et veulent le garder, et cet électorat est aussi répugnant qu’eux, et il est très dangereux.

Il est composé de gauchistes ressentimentaux, haineux, ennemis de la démocratie et de la civilisation occidentale, mais aussi et surtout de musulmans, et, quand bien même il existe des musulmans intégrés et modérés en France, une grande partie d’entre eux est faite d’antisémites très anti-israéliens et très anti-occidentaux, ne respectant que la charia.

Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise flattent cet électorat, pour le garder, oui, et même l’accroître.

L’islamisme a constitué les plus de 700 zones de non-droit qui existent en France, est l’auteur de nettement plus de la moitié des crimes commis dans notre pays.

Il refuse l’assimilation, et souvent, l’intégration.

Il constitue en France des enclaves étrangères hostiles dont sortent désormais souvent des actes de violence qui relèvent du djihad.

L’assassinat d’un professeur à Arras vendredi dernier est le dernier sinistre exemple à ce jour, trois ans après l’assassinat de Samuel Paty.

Cet électorat crée une situation inadmissible qu’un gouvernement digne de ce nom ne devrait plus tolérer, et que le gouvernement actuel tolère pourtant.

L’ombre du djihad pèse sur la France et, si rien n’est fait rapidement, elle va devenir de plus en plus ignoble et de plus en plus sanglante.