J’ai entendu une partie de l’intervention de Bruno Le Maire à propos des éventuelles marges excessives des entreprises.

J’ai d’abord envie de dire à Monsieur le Ministre que ce qui importe, pour une entreprise, ce n’est pas la marge. C’est, in fine, la dernière ligne du compte de résultat.

Mais passons, ce n’est pas mon propos aujourd’hui.

Si j’ai bien compris, lors de cette même intervention (sur BFMTV, me semble-t-il), le ministre rappelle que les consommateurs doivent avoir une vision à long terme sur les prix.

Je suis 100 % d’accord, Monsieur le Ministre ! En revanche, j’ai envie de vous poser la question suivante : et si la puissance publique procédait de même sur la fiscalité ? Parce que, franchement, dans le maquis des taxes et impôts de toutes natures qui fleurissent chez ceux que j’appelle « les têtes pensantes de Bercy » et surtout, qui changent tous les quatre matins, en matière de visibilité sur le long terme, il y a peut-être des bricoles à revoir. Non ?