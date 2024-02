L’or, valeur refuge

Au début de son premier mandat, M. Macron avait promis de réduire le nombre des fonctionnaires de 200 000, celui des parlementaires d’un tiers et celui des aides (non chiffrées) en les regroupant.

Cela aurait permis d’aboutir au revenu universel imposable, solution des libéraux sociaux.

Trop de loi tue la loi. Trop de démocratie tue la démocratie. Et trop d’impôt tue l’impôt.

Les investisseurs ont retenu l’avertissement de l’ancien Premier ministre disant qu’il était à la tête d’un État en faillite. L’endettement du pays n’a fait qu’exploser depuis.

Les Français sont de plus en plus nombreux à investir dans l’or. Ce dernier est devenu une monnaie d’échange, de transmission du capital aux enfants et in fine d’optimisation anonyme, sûre et défiscalisée de l’épargne.

Le métal jaune n’a fait que se valoriser quand l’inflation ronge les capitaux investis en euros.

L’argent placé en Bourse est fluctuant. EDF, Areva, et Alstom ont ruiné leurs fidèles actionnaires. L’action Orpéa ayant la faveur des banques est passée de 100 euros à moins d’un centime.

L’utopie de la transition écologique va appauvrir de nombreux épargnants.

L’association Contribuables Associés, ne recevant aucune subvention de l’État, donc indépendante, n’a cessé d’alerter l’opinion.

Le seul moyen d’endiguer ce refuge capitalistique réside dans une mise sur le marché de l’or accumulé par les nations. Les coffres étatiques de la Russie, par exemple, regorgent de lingots. Mais ce n’est pas encore pour demain.