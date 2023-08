L’Union européenne et l’immigration clandestine

Quelques semaines après la signature d’un accord entre la Commission européenne et la Tunisie, prévoyant 105 millions d’euros pour freiner les départs des migrants depuis les côtes tunisiennes, les arrivées sont sans précédent sur l’île italienne de Lampedusa.

Avec près de 9 000 clandestins ayant accosté en une semaine, les capacités d’accueil sont littéralement saturées, créant une situation explosive et mettant en péril la sécurité et le bien-être des résidents, mais aussi des migrants.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les arrivées de migrants illégaux en Italie pour l’année 2023 s’apprêtent à atteindre les 85 000, soit 50 000 de plus qu’en 2022.

La situation est devenue intenable !

Au lieu de vouloir répartir les immigrés clandestins dans l’ensemble de l’Europe, rendre légale l’immigration l’illégale, et créer un pont maritime entre l’Afrique du Nord et l’Europe avec son pacte asile et migration, Bruxelles devrait agir avec fermeté et détermination pour endiguer ce flot incessant de migrants illégaux.

Il est essentiel de mettre en place des mesures efficaces pour décourager les départs des côtes africaines en redirigeant les bateaux-taxis des ONG vers les côtes africaines et expulsant au plus vite les migrants illégaux.

Les élus du Rassemblement National au Parlement européen restent déterminés à défendre l’intérêt supérieur des peuples européens et à promouvoir des politiques migratoires responsables.