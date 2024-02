Macron et Zelensky

Alors que la France croule sous les problèmes irrésolus (ruineuse immigration incontrôlée, insécurité galopante, services publics en déshérence, production électrique amoindrie, industrie laminée, agriculture aux abois…, le tout avec et malgré un endettement national exorbitant), voilà que l’inconséquent “roitelet républicain” Emmanuel Macron relance sans barguigner l’aide militaire à l’Ukraine ou plutôt au régime de Kiev.

Un Etat autoritaire et corrompu dont le Président Volodymyr Zelensky, qui a refusé d’organiser des élections aux échéances prévues, a déjà fait tuer ou estropier plusieurs centaines de milliers de ses compatriotes dans la guerre par procuration qu’il mène, avec leur appui pour les fourbes dirigeants des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de l’Union Européenne contre la Russie

La relance macronienne s’est faite bien entendu sans consultation de la Représentation Nationale, déjà mise devant le fait accompli par le passé, par un “chef des armées” se voulant omnipotent et déclarant la France en économie de guerre.Le soutien complémentaire à celui précédemment accordé prévoit la fourniture d’un armement offensif de plus en plus puissant et sophistiqué, en contradiction avec les assertions initiales parlant de matériels défensifs.

Ajoutée aux actions de formation et à la mise à disposition de conseillers, voire de combattants “mercenaires” pour les troupes ukrainiennes, la nouvelle décision du Président français, aveuglé par sa haine pour Vladimir Poutine et la Russie, aggrave fortement l’état de cobelligérance dans laquelle il avait déjà engagé notre pays malgré ses dénégations. Ceci, au lieu de chercher à calmer la situation en favorisant les discussions pour parvenir, au minimum, à une paix armée dans l’immédiat, en attendant des accords plus profitables pour tous dans le cadre de négociations ultérieures pour une paix des braves.

Mais, pour l’heure, comment et qui pour calmer les ardeurs belliqueuses de l’arrogant vibrion élyséen qui semble avoir oublié que le rôle primordial du Président de la République est de défendre et préserver les intérêts vitaux de la Nation et de s’occuper de la sécurité et du bien-être de ses concitoyens?