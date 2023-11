Macron, la constitution et l’avortement

Emmanuel Macron a annoncé son intention d’inscrire l’avortement dans la constitution.

On constate, une nouvelle fois, que le centre gauche est soumis à l’extrême gauche : il a suffi que LFI décide que le projet était prioritaire pour que le président s’exécute. Les discours tonitruants sur LFI sorti du fameux « arc républicain » ne valent pas bien cher !

C’est bien l’extrême gauche qui décerne les brevets de « moralité » républicaine et personne n’ose se rebeller contre cette règle absurde.

On constate aussi que, malgré tous les discours sur l’unanime soutien des Français à l’avortement, M. Macron ne prend pas le risque du référendum et préfère parler à la place du peuple.

Cela étant, venons-en au fond du dossier.

La première chose que j’attends avec intérêt va être la caractérisation de l’avortement dans le texte « jupitérien ».

Sera-ce un droit ou une liberté ? Dans le premier cas (qui a, on s’en doute, les préférences de Mme Panot, présidente du groupe LFI), l’objection de conscience du personnel médical sera tenue de s’incliner devant ce droit – et il deviendra interdit de critiquer l’avortement. Autrement dit, ce droit détruira les libertés de nombreuses personnes.

Dans le second cas (qui semble le plus probable, puisqu’une partie des LR, dont le vote est nécessaire pour l’adoption d’une réforme constitutionnelle, est d’accord pour cette option mais non pour la première), on ne voit pas ce que l’ajout dans la constitution pourra bien apporter, puisqu’il serait théoriquement possible d’interdire l’avortement sans modifier la constitution.

M. Macron nous explique que cela servira à rendre l’avortement « irréversible ». C’est une étrange expression. L’avortement ne l’a pas attendu pour être irréversible. Malgré l’euphémisme de « l’interruption » volontaire de grossesse, il n’y a pas de retour en arrière possible.

On comprend qu’il veut dire que l’on ne pourra plus revenir sur la dépénalisation de l’avortement. Mais pourquoi la constitutionnalisation ne pourrait-elle pas être défaite par une autre réforme constitutionnelle ?

À ma connaissance, deux pays ont par le passé donné à l’avortement le caractère de droit constitutionnel (les États-Unis par l’arrêt de la Cour suprême de 1972 et la Yougoslavie communiste). Tous deux ont retiré l’avortement de leurs droits constitutionnels. Vous parlez d’une garantie !

En tout cas, M. Macron aggravera ainsi un peu plus l’idée que la constitution est le réceptacle de toutes les idées à la mode, sans souci de cohérence.

La version de Mathilde Panot était d’ailleurs cocasse puisque le droit à l’avortement devait s’inscrire juste derrière l’interdiction constitutionnelle de la peine de mort : autant écrire en toutes lettres que la peine de mort est désormais prohibée, sauf pour les innocents !

Est-il encore possible de rappeler que la grande majorité des femmes qui avortent ne le font pas par choix et qu’il serait sain de leur proposer une alternative ? Est-il encore possible de rappeler que l’avortement est aussi une question démographique et qu’aux plus de 200 000 petits Français tués chaque année répondent les 500 000 étrangers qui entrent en France ?

Est-il surtout possible de rappeler que l’avortement est un drame et qu’en un temps où l’hôpital est sinistré, il est assez sordide de se féliciter d’un unique « bon résultat » : la croissance du nombre d’avortements. Ce chiffre n’indique, au vrai, qu’une chose : le génocide français bat son plein. Pas de quoi se réjouir !