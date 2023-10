Macron, planiste, socialiste et destructeur

Emmanuel Macron a toujours été insensible au malheur des gens les plus humbles.

Il a toujours été un mégalomane. Il a toujours été brutal.

Il l’a montré au moment de la révolte des gilets jaunes – notamment lorsqu’il a parlé avec mépris des gens ayant des problèmes de fin de mois et déclaré que lui, il s’occupait de « fin du monde ».

Il a ensuite utilisé la police avec férocité, et fait mutiler pour le reste de leur vie des gens qui ne méritaient pas autant de cruauté.

Il a toujours été prêt à suivre des lubies socialistes, fussent-elles délirantes.

La lubie socialiste qui prédomine aujourd’hui est la lubie écologiste radicale, et la planification écologiste que Macron vient d’annoncer est issue de cette lubie.

Comme la lubie est utilisée par Macron, son utilisation est chargée de mégalomanie, de mépris et de cruauté.

Il s’agit de réduire fortement les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre de 55 % par rapport au niveau de 1990, d’ici 2030, donc d’ici moins de sept ans, affirme-t-il.

C’est une ambition mégalomaniaque, très coûteuse, inutile, et oui : méprisante et cruelle pour la population française.

L’ambition est mégalomaniaque : espérer obtenir ce résultat en moins de sept ans est tout simplement insensé.

L’ambition est très coûteuse. Des milliards d’euros vont être dépensés, et ces milliards auraient pu être utiles à la population sous forme de baisses d’impôts et de charges sur les entreprises.

L’ambition est totalement inutile : pendant que les Français devront subir les inepties gouvernementales macronistes, les Chinois, qui sont infiniment plus nombreux que les Français, et ont un gouvernement qui laisse les lubies délétères se disséminer dans le monde occidental, mais se garde bien de les mettre en œuvre chez lui, ne se prive pas une seule seconde de rejeter tout le dioxyde de carbone et tous les « gaz à effet de serre » qu’il entend faire rejeter par son économie.

L’effort français est annihilé par la Chine en quelques heures d’activité.

La Chine a un milliard quatre cent millions d’habitants, la France soixante-sept millions d’habitants.

L’ambition est méprisante et cruelle pour la population française parce qu’elle repose sur des mensonges, et va accroître les restrictions, les contraintes arbitraires, les destructions de libertés mais aussi l’endettement du pays, qui va s’accroître, car le gouvernement n’a pas un euro en caisse.

En hors-d’œuvre, Macron a fait offrir par Élisabeth Borne, dont la nullité en économie est proverbiale, l’idée de vente du carburant à perte.

Si les grandes surfaces avaient accepté, leurs stations-service auraient été embouteillées sans cesse, et des milliers de stations-service indépendantes auraient été asphyxiées.

Les grandes surfaces ont refusé et se voient maintenant demander de vendre le carburant au prix coûtant, ce qui aura peu ou prou le même résultat.

Le prix inclura bien sûr les 60 % de taxes que le gouvernement tient toujours à prélever, et dont la baisse aurait pourtant, elle, permis une réelle baisse de prix (mais le gouvernement tient à préserver pour la France le statut de pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés du monde développé).

Il est prévu de donner une aide de cent euros annuels aux personnes pauvres aux fins de les aider à faire le plein.

Avec cette somme, elles pourront faire le plein deux fois peut-être, si elles ont une toute petite voiture et, si elles veulent étaler leurs dépenses en carburant sur douze mois, elles pourront mettre quatre litres de super par mois dans le réservoir de leur véhicule.

En plat principal, Macron veut des voitures électriques, censées remplacer les voitures à essence, bientôt interdites.

La France ne produit pas assez d’électricité pour alimenter des millions de voitures électriques, et, même en accroissant la production, il n’y aura pas assez d’électricité disponible dans sept ans.

Il restera le métro, le vélo ou la marche à pied.

Macron est mégalomane, méprisant et cruel, oui.

Et il n’y a personne pour l’arrêter dans ses délires.

Il n’y a pas même un commentateur en France pour dire à quel point il délire.

Sa réélection allait conduire au désastre. C’était prévu. Le désastre a d’autres facettes, l’immigration par exemple. Le désastre avance.