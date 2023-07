Mayotte est une île de l’archipel des Comores.

Celui-ci, formé des quatre îles, la Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte, est situé dans l’océan Indien, à 8 000 kilomètres de la métropole. Le 31 mars 2011, Mayotte est devenue le 101e département français.

Et pourtant, il faut savoir que ce département français fait partie de la Ligue Arabe. Que ses écoliers vont, l’après-midi, dans des écoles coraniques pour apprendre les préceptes de la religion islamique et la langue arabe. Que 95 % de sa population sont de religion musulmane et ne parlent pas notre langue. Qu’il autorise la polygamie.

Mayotte est le seul département français où la loi est appliquée par des juges musulmans. Les femmes des pays proches situés sur les côtes africaines, de Madagascar et de toutes les îles des Comores viennent y accoucher, afin que leurs enfants bénéficient de cet absurde « droit du sol » et de tous les avantages qui y sont rattachés, c’est-à-dire des prestations sociales nettement supérieures, y compris le « tonton Rémi » (le RMI), que la riche et généreuse France dispense sans compter puisqu’alloué automatiquement.

D’après l’émission « C dans l’air », Mayotte coûte chaque année 1,3 milliard d’euros à la France.

Enfin, il faut savoir que Mayotte est un territoire dont la ville la plus importante se situe hors de ses frontières puisqu’il s’agit de Marseille qui compte dans sa population plus de 50 000 Comoriens.