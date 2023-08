Le monde entier sait que la médecine française est dans les meilleures de la planète.

Le médecin de famille a du mérite, car la consultation est à 25 € et si, sur internet, on regarde le prix moyen d’une coupe de cheveux pour homme, on trouve « entre 25 et 40 € ». C’est peut-être cela l’explication des déserts médicaux. Qu’en pensez-vous, Monsieur l’énarque Rousseau, nouveau ministre de la Santé, grand connaisseur du parcours pour devenir médecin généraliste de toutes les pathologies, de l’orifice du rectum à l’encéphale ?