Mémoire courte

Beaucoup de Français ont peur. Il y a peu d’années, dans trois départements, c’était pareil. Un jour, un Général a parlé des Français « de Dunkerque à Tamanrasset » et, quelques années plus tôt, le contingent est venu renforcer les militaires de carrière pour assurer la protection de ces Français. La paix a été rétablie et seuls quelques assassins sanguinaires demeuraient encore à la frontière. À la stupéfaction de tous les patriotes, le général félon a proposé par référendum d’amputer la France de ces trois départements et les métropolitains ont majoritairement voté oui. Ils ont considéré que : les 9 millions de FSNA (Français de souche nord africaine), le million de pieds-noirs, les harkis dont les parents nous ont aidés à chasser les Allemands, on s’en f … L’égoïsme et la lâcheté fonctionnent comme les boomerangs.