« Puisque Monsieur Macron invite tout le monde à un séminaire, voilà ce que j’ai envie de lui dire : d’abord, de ravaler sa morgue, d’aller remplir un caddie, d’aller faire un plein d’essence et d’arrêter de servir la soupe aux riches en taxant les travailleurs et les retraités ! Voilà ce que j’ai à lui dire, et ça ne prendra pas dix plombes ! »

Fabien Roussel,

secrétaire national du PCF