« Quand on gouverne, que ce soit au niveau national ou au niveau local, on a deux missions : la première mission, c’est s’occuper du quotidien de ses concitoyens, et répondre à leurs attentes, bien évidemment. La deuxième, c’est préparer l’avenir d’un territoire, l’avenir d’un pays pour les 5, 10 ou 15 prochaines années. »

Arnaud Robinet, maire de Reims