Qu’on le veuille ou non, la France est envahie par les musulmans. Qu’on le veuille ou non, compte tenu de la démographie, ils vont à court terme devenir majoritaires.

On reproche aux plus nombreux d’entre eux, qui sont non islamistes, d’être taisants.

Il y a peu de temps, leurs parents avaient fait le choix de la France : on les appelait les Harkis.

Alors que notre armée avait vaincu la micro-minorité des musulmans islamistes, la France leur a donné l’Algérie.

Il est normal, aujourd’hui, que cette majorité de musulmans reste silencieuse car elle ne veut pas mourir ébouillantée comme nos Harkis lâchement abandonnés.

Les Français ont remis les trois départements de l’Algérie française à la micro-minorité de musulmans sanguinaires.

Donc, sauf intervention rapide d’un Président de la République sorti de Saint-Cyr et non de l’ENA, nous aurons la France, pays islamisé.

Ce militaire, pour les musulmans paisibles, imitera Napoléon qui, dans les années 1 800, a assimilé aux Français de souche les 170 000 juifs.