La mairie de Nantes a annoncé un événement dans une communication municipale en français, en anglais, en espagnol et en arabe. Comme commentent nos confrères de Breizh info : « Le choix de l’anglais et de l’espagnol peut paraître étonnant, sachant que ce document s’adresse exclusivement aux habitants des quartiers concernés. Le choix de l’arabe, hélas, est beaucoup plus compréhensible et entérine un état de fait. »