Nicolas Sarkozy, agent d’influence au service de Poutine

Nicolas Sarkozy a été un très mauvais président, ce qui ne m’a pas surpris.

J’avais eu l’occasion de le côtoyer en 1985 lorsque la droite française préparait un programme d’alternance pour les élections de 1986.

Alain Madelin, préparait effectivement le programme, Nicolas Sarkozy s’occupait de l’organisation. Autrement dit, la tête, c’était Alain Madelin, les jambes, c’était Nicolas Sarkozy, qui ne lisait pas et ne s’intéressait pas aux idées.

Il ne reste rien de la présidence Sarkozy. Nicolas Sarkozy disait vouloir « nettoyer au karcher » les zones de non-droit : les zones de non-droit ont beaucoup grandi depuis.

Il a contribué à l’islamisation de la France et n’a mené aucune réforme susceptible d’interrompre le lent déclin économique du pays.

Et ses décisions en politique étrangère ont été consternantes.

Il a mené la destruction du régime Kadhafi en Libye avec le soutien actif de l’administration Obama, qui voulait cette destruction.

Celle-ci a laissé Sarkozy jouer le rôle de l’idiot utile en compagnie de Bernard-Henri Lévy, ce qui a plongé la Libye dans la guerre civile, l’a livrée à des factions islamistes qui ont perpétré des massacres de milliers d’Africains noirs, et à des passeurs d’immigrants clandestins voulant rejoindre l’Europe.

Pas du tout vexé d’avoir été pris pour un idiot, il a clamé son admiration pour Obama au moment de la campagne qu’il a mené pour tenter vainement d’être réélu et, dans ses mémoires, Obama l’a décrit comme un minable.

Sarkozy est ridicule : quoi de plus ridicule que d’admirer quelqu’un qui vous méprise ?

Sarkozy s’est entendu en 2008 avec l’ancienne membre des Jeunesses communistes est-allemandes Angela Merkel pour bloquer l’entrée de la Géorgie et de l’Ukraine dans l’OTAN, ce qui a conduit Poutine à intervenir militairement en Géorgie quelques semaines plus tard et à annexer l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie.

Le tour de l’Ukraine est venu en 2014 avec l’invasion de la Crimée et du Donbass, puis en 2022, avec la guerre qui dure jusqu’à ce jour.

Sarkozy a fait voter la France en faveur de l’entrée de l’« État palestinien » à l’UNESCO et a déclaré que l’Autorité palestinienne devait avoir un statut d’« État observateur » à l’ONU, « semblable au statut du Vatican ». Comparer l’entité terroriste appelée Autorité palestinienne au Vatican, il fallait oser !

Michel Audiard a écrit que les c … osent tout, et que c’est à cela qu’on les reconnaît. Cette phrase est très pertinente.

En 2018, Sarkozy a été invité à Moscou par Poutine, pour donner des conférences très grassement rémunérées (300 000 euros), et il a apparemment de la gratitude.

Il vient de déclarer qu’il faudrait que l’Ukraine cède des pans entiers de son territoire à la Russie pour que la guerre s’arrête.

Il a ajouté que Poutine ne devrait pas être poursuivi pour ses crimes et que nous avons besoin de la Russie.

Il a ajouté aussi que l’Ukraine ne doit pas devenir membre de l’Union européenne et de l’OTAN, doit être un « pont entre l’Europe et la Russie », un « trait d’union entre l’Ouest et l’Est », et un pays neutre.

L’invasion de l’Ukraine par Poutine est quasiment passée sous silence et légitimée.

Les crimes de Poutine sont totalement excusés.

L’avis du peuple ukrainien est traité par le mépris le plus total. Sarkozy parle de référendums à organiser dans les régions d’Ukraine occupées par la Russie et piétine la souveraineté de l’Ukraine et le droit international.

Poutine aurait pu signer les propos de Sarkozy, et pourrait lui envoyer un gros chèque, ce serait mérité.

Sarkozy a aussi reçu, en 2020, 3 millions d’euros d’une société d’assurances russe tenue par deux oligarques, et une enquête est en cours sur le sujet.

Il y a en France une dizaine d’agents d’influence au service de Poutine parfaitement identifiés.

Je ne sais s’ils font un travail sale moyennant paiement ou s’ils le font par admiration pour un dictateur criminel.

Sarkozy vient de révéler que son nom est à ajouter sur la liste des agents d’influence au service du dictateur criminel russe, et il semble avoir été payé.

Quelle fin de parcours sordide pour un homme qui a réussi à se hisser autrefois, par un arrivisme sans scrupule, jusqu’à la fonction politique la plus éminente du pays ! Quelle honte pour la France !