Non, les hommes ne sont pas interchangeables !

Je dois avouer que je n’avais jamais rien lu de Renaud Camus avant que celui-ci ne devienne, pour les médias (qui, manifestement, n’en ont pas lu davantage !), une sorte de « Gramsci de la fachosphère ».

La curiosité m’avait alors poussé à découvrir son « Grand remplacement », que j’avais trouvé fort intéressant (et beaucoup plus subtil que ce qu’en pouvaient dire les gazettes).

N’ayant aucune difficulté à constater le changement de population en France, je n’avais pas d’objection particulière à l’emploi de cette expression, qui semble terrifier politiciens et commentateurs. Comme l’auteur, j’y voyais, non une théorie ou un complot, mais une réalité observable.

Je poursuivis par la lecture du « Petit remplacement », qui désigne l’effondrement culturel consécutif à la massification de « l’éducation » et de « l’art » (entre guillemets car une éducation de masse ou un art de masse n’ont aucun sens).

Après ces lectures, c’est avec intérêt que j’ai pris connaissance de « La dépossession » – ouvrage sous-titré « Ou du remplacisme global ».

Je ne suis certes pas d’accord avec l’ensemble des idées ou analyses de l’auteur. Je ne crois pas, par exemple, que la France (qui fut longtemps à la fois l’un des pays d’Europe les plus peuplés et l’un des moins densément peuplés) doive limiter sa natalité pour préserver la nature et les paysages.

Mais mille intuitions de ce livre copieux mériteraient un débat approfondi.

Ainsi ai-je lu avec intérêt les pages sur le « remplacisme » dans le monde du travail – où chaque travailleur, grâce au fordisme, est interchangeable. Camus insiste sur le fait que les « trois totalitarismes » (nazisme, communisme et remplacisme) appliquèrent dévotement les méthodes de Ford – et sur le fait que Ford est le nouveau Dieu de la dystopie d’Huxley, « Le meilleur des mondes ».

Je note également l’idée très profonde que notre post-modernité veut absolument que tout soit « pour tous » – par égalitarisme et refus de toute discrimination. Or, comme le fait remarquer Renaud Camus, bien des réalités que l’on veut à toute force rendre « pour tous » cessent tout simplement d’exister.

Ainsi, la France « pour tous » n’est plus la France du tout ; le « mariage pour tous » n’a guère de points communs avec le mariage tout court ; l’art « pour tous » n’a plus rien d’artistique ; etc.

L’intuition qui parcourt tout le livre est qu’un monde où toutes les réalités seraient interchangeables et donc remplaçables serait un monde sans beauté ni diversité.

Il est tout à fait remarquable que la caste jacassante qui nous exhorte à aimer la diversité soit au service d’une idéologie qui détruit cette diversité. En particulier, pour reprendre les termes de l’auteur, en répandant partout la sous-culture dominante de la « petite bourgeoisie », la « davocratie » détruit toutes les civilisations et les fusionne dans un grand magma informe.

Ce livre, qui va sans nul doute, être boycotté par la conspiration du silence, mériterait d’être amplement lu et débattu car il propose de très stimulantes descriptions de notre effondrement.