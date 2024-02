Tout le monde vante la vitesse avec laquelle Notre-Dame a reçu sa nouvelle poutraison.

Mais, en se renseignant, on apprend que la poutraison d’origine a subi un traitement totalement différent :

les chênes vieux de plus de 200 ans, avaient été coupés en hiver, avec une lune adéquate, le sommet de l’arbre placé en direction de nord les racines au sud, restant ainsi pour récupérer les bonnes énergies pendant 18 ans. Les arbres furent ensuite plongés dans de l’eau pendant 30 à 35 ans, période durant laquelle ils perdirent tous leurs nutriments, mangés par les poissons, ce qui les a empêchés par la suite d’être attaqués par les insectes. Après quoi, ils eurent 50 ans de séchage à l’air, puis taille et construction de la charpente.

Il faut donc comprendre que la poutraison actuelle n’est pas sèche et que, dans 15 ou 20 ans au plus tard, le bois se rétractera d’un demi-centimètre et nécessitera d’importants travaux de sécurisation.

Mais cela a été réfuté par les technocrates parisiens qui, pour leur grande majorité, n’ont jamais vu abattre un arbre et pour qui seule comptait la volonté du président.

Il est aussi à noter que les arbres d’origine, étaient complètement pétrifiés et absolument insensibles à n’importe quel court-circuit et encore plus aux mégots, même par dizaines. Les ouvriers étaient d’ailleurs tous en train de monter l’échafaudage et la théorie de l’accident est ridicule. Il ne peut s’agir que d’un attentat mais la chose ne sera jamais révélée.