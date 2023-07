Pour répondre à l’article sur notre ressource en eau (n° 1401), je me demande comment il est possible d’écrire tant de sornettes.

1) « On n’entend pratiquement jamais de parler de la désalinisation de l’eau de mer. » Si, cela se pratique dans les DOM. Par exemple à St-Martin et St-Barth. Mais il faut préciser que le dessalage est très énergivore. On consomme beaucoup de pétrole. À St-Barth, on a dû construire une centrale très généreuse en C0 2 . Quant à diminuer le niveau de la mer (surface 360 120 320 km²), c’est de l’ordre du micromètre !

2) « Nos fleuves déversent dans la mer des quantités astronomiques d’eau douce, donc on pourrait peut-être en récupérer un peu (ou beaucoup). » Cela se pratique à grande échelle : Paris boit l’eau de la Seine et beaucoup de villes font de même avec leurs rivières. Quant à déverser les rivières dans la nappe phréatique : c’est le meilleur moyen de polluer ces nappes ! L’eau de ces nappes est pure car filtrée par des dizaines ou centaines de mètres de couches argileuses ou sableuses. Surtout ne pas les polluer ! De plus, les fleuves transportent du limon qui est la base de la nourriture des alevins des poissons de mer ; donc il ne faut pas trop diminuer le débit des fleuves.

Nous avons d’importantes réserves d’eau douce dans le Sud-Ouest : les étangs et lacs côtiers (Labenne, Souston, Léon, Mimizan, Cazaux, lacanau et Hourtin). Ces réserves d’eau douce sont alimentées pas de petites rivières et surtout par de l’eau pure venant du sous-sol. J’y ai plongé, on voit des fonds sableux qui s’agitent, une eau très claire (et des bulles) en sort, ces eaux sont d’excellente qualité. On en boit à Arcachon, surtout l’été quand il y a des touristes. Eh bien, sur ces eaux claires, on autorise à polluer avec des bateaux à moteur hors-bord ! Ces moteurs ont leur échappement dans l’eau : plus de gaz d’échappement visibles, ce qui donne l’impression de ne pas polluer. Cela fait 30 ans que je milite pour l’interdiction de ces bateaux à moteurs sur ces lacs (ainsi que l’antifouling des voiliers : un vrai poison), mais cela n’intéresse pas les politiques ; le traitement de ces eaux a beaucoup de mal avec les dérivés de combustion du pétrole et le commerce des moteurs hors-bord japonais ou américains semble protégé. Pourtant, ces lacs sont la plus grande réserve d’eau douce de la France !

