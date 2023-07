Dans son article du n° 1396, je constate que Monsieur Guy Millière est toujours atteint de discrimination obsessionnelle. Selon lui, le dirigeant russe, en place depuis le 7 mai 2000, et réélu avec plus de 71 % des voix, est un « dictateur ».

23 ans, toutefois, à la tête d’un pays comme la Russie : qu’il veuille bien me citer le nom d’un dirigeant occidental ayant la même longévité dans la gouvernance de son pays, et avec les résultats obtenus après la chute, catastrophique, de l’URSS et les coups fourrés des Occidentaux, surtout anglo-saxons !

M. Millière doit penser que les dirigeants occidentaux sont des parangons de vertus : désintéressés, intègres, honnêtes, cherchant le bien commun pour le salut de leur peuple.

Si c’est le cas, il est dans le monde des Bisounours ! Ils sont le bien et Poutine, le mal – toujours aussi manichéen.

Heureusement, pour l’instant, j’ai encore le droit de lui dire que je ne partage pas son avis.

Il laisse cependant entendre que ceux qui ne sont pas de son avis se sont fait « les porte-voix de la propagande russe et ont repris à leur compte tout ce qu’elle leur suggérait de dire ». Selon eux, « un dictateur » (il y tient) « a le droit de créer des milices sécessionnistes dans un pays étranger ». Fait-il référence à Wagner ? Je ne lui ferai pas l’affront de penser qu’avec sa culture, il ignore les « Mozart » américains, les BlackWater, qui sévissent aussi dans les pays étrangers et ne font pas dans la dentelle.

Il me fait découvrir que le bataillon Azov « a été créé par un milliardaire juif » (je l’ignorais).

Quant au héros ukrainien, son héroïsme est un peu écorné, quand je découvre que, selon l’ancien Premier ministre d’Israël Naftali Bennet, Volodimir Zelensky et son entourage, après le déclenchement des hostilités, ont passé deux mois dans le bunker de l’administration présidentielle, au lieu des deux semaines prévues initialement.

Surtout, Naftali Bennet explique que, deux heures après avoir obtenu la garantie de Vladimir Poutine qu’il ne serait pas tué, Zelensky s’est rendu à son bureau pour faire un selfie, dans laquelle il dit : « Je n’ai pas peur de Poutine » – avec toutefois la couche-culotte mouillée !

M. Millière conclut son article en employant la sémantique marxiste : si certains ne sont pas de mon avis, c’est qu’ils sont « d’extrême droite»!

Michel Garbage

[email protected]