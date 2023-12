Occasion manquée

En s’attaquant au mouvement non violent Génération Identitaire dans un contexte de complaisance politique, policière, judiciaire et médiatique à l’égard d’organisations coupables d’actes de violence réels, Gérald Darmanain relançait la balle au profit du camp informel qui avait installé Emmanuel Macron à l’Élysée, composé de toutes les forces qui prônent, chacune pour leurs raisons propres, une poursuite de l’immigration de masse non assortie d’assimilation et la fragilisation de la France.

Ce signe explicite de mépris de la part de la « macronie » pour une large partie de nos concitoyens aurait dû conduire immédiatement tous les leaders que sont Marine, Marion, Éric, Nicolas, Jean-Frédéric, et quelques autres à constituer une alliance tactique destinée, tout en laissant chacun poursuivre ses objectifs électoraux spécifiques, à alerter les Français en parlant d’une seule voix à chaque coup porté contre l’identité française et la qualité de vie qui y est attachée : ils ne l’ont pas fait !

Rien d’étonnant donc à ce que, quelques années plus tard, on puisse, comme dans certaines dictatures, être transféré directement d’une manif vers une geôle sans avoir ni cassé aucune vitrine ni incendié aucun fourgon de police, mais pour avoir simplement scandé « On est chez nous ! » dans son propre pays !

La succession de dissimulations, de complaisances, de mensonges et d’injures même d’origine ministérielle par laquelle l’oligarchie a accompagné le drame de Crépol semble, hélas, ne pas avoir encore ouvert les yeux des leaders de droite sur ce coup d’envoi de la campagne de 2027 qui verra, après encore trois ans de comédie, se reformer le même bloc « anti-extrême-droite » qu’en 2022 et contre lequel, faute d’avoir construit un bloc d’opposition sur la base des préoccupations qui réunissent une majorité de Français, ils seront tirés chacun à leur tour comme des lapins à la sortie de leurs terriers.