S’agissant de personnes enlevées dont certaines sont aussi de nationalité française (et autres nationalités occidentales), il est invraisemblable qu’Emmanuel Macron ait déclaré que la France ferait tout pour les faire libérer, que, sous peine de se révéler hostile aussi à la France, il n’était pas possible d’enlever ses ressortissants, et que, malgré cela, il n’ait pas exigé du Hamas la libération immédiate des otages.

Jean-Paul Quilichini