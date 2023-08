Ouvrage: Atlas géopolitique 2024 sous la direction d’Alexis Bautzmann

Les éditions du Rocher viennent de publier, sous la direction du géographe et politologue Alexis Bautzmann, un superbe Atlas géopolitique. Remis à jour chaque année, cet atlas offre près de 300 cartes et graphiques. Ceux-ci aident puissamment à comprendre les enjeux géopolitiques contemporains. On trouvera par exemple une carte sur l’importance stratégique du Dniepr dans l’actuelle guerre entre la Russie et l’Ukraine. On lira également un article sur le système bancaire Swift – et ce que cette guerre implique pour son avenir. Mais aussi des pages sur le rôle de la Belgique dans le trafic de drogue ou sur la situation de l’Afrique après le départ de Barkhane. Un livre passionnant.