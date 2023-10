Ouvrage: Contre la détestation de l’homme par l’homme de Véronique Bourgninaud

Notre époque est assurément étrange – ou, pour mieux dire, incohérente : elle se prétend plus « humaniste » que toutes celles qui l’ont précédée, mais elle a le plus souverain mépris pour la nature de l’homme. Véronique Bourgninaud, dans ce court essai, examine en détail trois grandes tendances de ce pseudo-humanisme : le transhumanisme (qui prétend dépasser les limites de notre nature), le transgenrisme (qui prétend dépasser la différenciation sexuelle) et l’antispécisme (qui prétend nier la supériorité de l’homme sur l’animal). Trois idéologies très différentes, toutes trois en vogue, mais aussi toutes trois menaçantes pour notre humanité !