Ouvrage: Histoire politique des colonnes infernales de Jacques Villemain

Jacques Villemain, diplomate et spécialiste du droit pénal international, a déjà écrit plusieurs ouvrages sur la Terreur en Vendée. Il se penche ici sur les colonnes infernales qui mirent la région à feu et à sang pour obéir à l’exigence de la Convention de détruire toute humanité dans ces départements insurgés qui formèrent la « Vendée militaire ». Non pas principalement sur l’histoire de leurs exactions, mais sur leur « histoire politique ».

Il s’agit de savoir si le génocide a été voulu comme tel ou s’il n’est qu’un regrettable « dérapage ». Il s’agit aussi de savoir si la réécriture de l’histoire après Thermidor est crédible. Un ouvrage passionnant et terrifiant !