Ouvrage: Holocauste au Congo de Charles Onana

Nous avons déjà évoqué dans ces colonnes le travail du journaliste Charles Onana – qui a beaucoup écrit sur le génocide au Rwanda. Il vient de publier un passionnant, mais accablant, ouvrage sur ce qui se passe actuellement – dans l’indifférence générale – dans l’ex-Zaïre. Depuis 1994, on estime que plus de 10 millions de personnes sont mortes dans une sorte de génocide « à bas bruit » – sans parler de plus de 500 000 femmes violées et de centaines de milliers de personnes déplacées. Ce génocide se déroule sur fond de contrôle d’une région prodigieusement riche en matières premières – et la mention du génocide rwandais suffit à faire taire tous ceux qui souhaiteraient réagir. Un ouvrage fondamental.