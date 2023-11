Ouvrage: Jean Madiran d’Yves Chiron

Yves Chiron est spécialiste de l’histoire contemporaine de l’Église – et notamment de l’histoire du traditionalisme. Il propose ici une belle biographie de Jean Madiran. Ce dernier fut l’une des principales voix des catholiques contre-révolutionnaires après la Seconde Guerre mondiale. Fondateur de la revue « Itinéraires » en 1956, du quotidien « Présent » en 1982, auteur de nombreux ouvrages défendant la vision traditionnelle de l’homme et de la société – notamment la doctrine sociale de l’Église –, mais n’hésitant pas non plus à polémiquer avec les « progressistes » au pouvoir dans l’Église et dans la société, Madiran fut un auteur aussi important que méconnu.